『ブラタモリ』タモリ、父親の生まれ故郷へ 幼い頃の記憶語る「なつかしかったです」
27日放送のタモリが出演するNHKの人気番組『ブラタモリ』（毎週土曜 後7：30〜）は福岡・柳川を訪れる。
【番組カット】思い出の地を訪れるタモリ
町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る『ブラタモリ』。今回の舞台は、今や世界各国から年間120万人が訪れる人気観光地、福岡・柳川。
掘割、川下り、ウナギのせいろ蒸し。多くの人を魅了する “水郷の町”は、どうできたのか。もともと人が暮らすには不向きの場所を生まれ変わらせた“土木の神様”の知恵。名物「ウナギのせいろ蒸し」で見えてくる、掘割が生んだ豊かな文化とは。
実は、タモリの父の生まれ故郷である柳川。幼い頃の記憶とともに語られる魅力も。歩いて、そして川下りで、“水郷の町”の秘密を解き明かす。
■タモリコメント
柳川は、子供のころの思い出がある町で、なつかしかったです。
暮らしには向いていない土地を、水郷の町にすることで克服した知恵と工夫。すごかったです。やっぱり、おやじが生まれたところは、いいところです。
【番組カット】思い出の地を訪れるタモリ
町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る『ブラタモリ』。今回の舞台は、今や世界各国から年間120万人が訪れる人気観光地、福岡・柳川。
掘割、川下り、ウナギのせいろ蒸し。多くの人を魅了する “水郷の町”は、どうできたのか。もともと人が暮らすには不向きの場所を生まれ変わらせた“土木の神様”の知恵。名物「ウナギのせいろ蒸し」で見えてくる、掘割が生んだ豊かな文化とは。
実は、タモリの父の生まれ故郷である柳川。幼い頃の記憶とともに語られる魅力も。歩いて、そして川下りで、“水郷の町”の秘密を解き明かす。
■タモリコメント
柳川は、子供のころの思い出がある町で、なつかしかったです。
暮らしには向いていない土地を、水郷の町にすることで克服した知恵と工夫。すごかったです。やっぱり、おやじが生まれたところは、いいところです。