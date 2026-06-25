ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。米ダラスでサムライブルーのユニホーム姿を披露した。

「サッカーワールドカップ2026 第3戦を応援しにダラスへ来ています」と、FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表の第3戦の地、米ダラスに到着したことを報告。

サムライブルーのユニホーム姿の写真をアップし「今日は現地に駆けつけたサポーターの皆さんから応援の極意を学び、明日の試合へ向けて準備万端です 全力応援 がんばれ日本」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「沢山、応援してね 勝利の女神なるちゃん」「高橋さんの応援で選手とサポーターを元気に」「生で観れるワールドカップは激アツになること間違いなしですね！楽しんで下さい」「応援よろしくお願いします。皆さんと楽しんで」などの声が寄せられている。

日本代表（FIFAランク16位）は25日（日本時間26日）にダラス競技場で1次リーグF組最終第3戦スウェーデン戦（同36位）に臨む。24日（同25日）には試合会場で公式会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。引き分け以上で2位以内が確定。負けても3位で決勝トーナメントに進出する可能性が高いが「あくまでも勝利を目指して戦うというスタンスで臨みたい」と力を込めた。

高橋さんは、2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得。14年ソチ五輪に出場した。18年3月に引退し、その後はJOCアスリート委員として活動しながらコーチングや解説、タレントとして活動。21年にJOC理事に最年少で就任し、任期を経て、2023年6月からJOC評議員・日本オリンピアンズ協会(OAJ)理事に就任した。