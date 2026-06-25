テスト販売時にSNSで話題に “うどんベースの”もちもち×とろとろ「丸亀うどんプリン」が登場
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、新カテゴリーとなる商品として「丸亀うどんプリン」を7月7日から全国の「丸亀製麺」にて数量限定で販売開始する。
【写真】キラキラ見た目もかわいい『丸亀うどんプリン ブルーハワイ』
食の感動体験を日々探求している同店は、これまで打ち立てうどんのおいしさをスタイルフリーで楽しむ「丸亀シェイクうどん」、うどんから生まれたドーナツ「丸亀うどーなつ」を販売してきた。今年は「もっと、うどんであなたを驚かせたい」をテーマに掲げ、さらにうどんと「手づくり・できたて」の可能性を広げ、わくわく・楽しさを感じる新たな体験価値を追求している。
同店のうどんの特長であるもちもちの食感を活かし、消費者がわくわくを感じられる商品を模索し、誕生したのが「丸亀うどんプリン」。暑い夏に楽しんでもらえる商品として冷たいスイーツを発売するのは、同店として初の試みとなる。限定店舗で行ったテスト販売時にSNSで話題となった人気商品を全国販売する。
「丸亀うどんプリン」は、店で手づくりして提供。毎日粉から打つ、もちもちのうどんが生地のベースとなっている。うどんを細かく刻み、練乳などを混ぜることで、まずはなめらかな口当たりを作る。その後はじっくりと火を入れることで、もちもち、とろとろの食感を実現。絶妙な火加減を見極め、練り上げるひと手間が他にはない食感を生み出すことにつながる。
うどんプリン生地をカップに盛り付けたら、冷蔵庫でしっかりと冷やし、固まったらその上にゼリーを流し込んで再び冷やし固める。じっくりと丁寧に仕込むことでぷるもち新食感が生まれる。ブルーハワイ、あんみつ風、マンゴー、あんきなこの4種を用意。食後にも楽しみやすいひんやりとした味わいと、うどんから生まれたぷるもち新食感で、同店ならではの新しい食の感動体験を届ける。
■商品ラインアップ（価格は全て税込）
『丸亀うどんプリン ブルーハワイ』340円
鮮やかな水色のゼリーには、ごろっとしたフルーツカクテル入り。仕上げにのせた甘酸っぱいフルーツとともに、ひんやり・ぷるもちなおいしさを楽しめる。
『丸亀うどんプリン あんみつ風』340円
北海道産小豆のつぶあんとさくらんぼをトッピングしたあんみつ風ゼリー。やさしい甘さとぷるもちの新食感で心ほぐれるひとときに。
『丸亀うどんプリン マンゴー』290円
マンゴーゼリーは果肉入り。ひと口食べると果実の旨みがじゅわっとあふれる。練乳のまろやかさとマンゴーの甘みが重なり合う、相性抜群の味わい。
『丸亀うどんプリン あんきなこ』290円
北海道産小豆を使ったあんこゼリーに、きなこの香ばしさがふわりと広がり、うどんでできたプリンとの相性も抜群の一品に仕上げた。どこかほっとする甘みと香りが楽しめる。
【写真】キラキラ見た目もかわいい『丸亀うどんプリン ブルーハワイ』
食の感動体験を日々探求している同店は、これまで打ち立てうどんのおいしさをスタイルフリーで楽しむ「丸亀シェイクうどん」、うどんから生まれたドーナツ「丸亀うどーなつ」を販売してきた。今年は「もっと、うどんであなたを驚かせたい」をテーマに掲げ、さらにうどんと「手づくり・できたて」の可能性を広げ、わくわく・楽しさを感じる新たな体験価値を追求している。
「丸亀うどんプリン」は、店で手づくりして提供。毎日粉から打つ、もちもちのうどんが生地のベースとなっている。うどんを細かく刻み、練乳などを混ぜることで、まずはなめらかな口当たりを作る。その後はじっくりと火を入れることで、もちもち、とろとろの食感を実現。絶妙な火加減を見極め、練り上げるひと手間が他にはない食感を生み出すことにつながる。
うどんプリン生地をカップに盛り付けたら、冷蔵庫でしっかりと冷やし、固まったらその上にゼリーを流し込んで再び冷やし固める。じっくりと丁寧に仕込むことでぷるもち新食感が生まれる。ブルーハワイ、あんみつ風、マンゴー、あんきなこの4種を用意。食後にも楽しみやすいひんやりとした味わいと、うどんから生まれたぷるもち新食感で、同店ならではの新しい食の感動体験を届ける。
■商品ラインアップ（価格は全て税込）
『丸亀うどんプリン ブルーハワイ』340円
鮮やかな水色のゼリーには、ごろっとしたフルーツカクテル入り。仕上げにのせた甘酸っぱいフルーツとともに、ひんやり・ぷるもちなおいしさを楽しめる。
『丸亀うどんプリン あんみつ風』340円
北海道産小豆のつぶあんとさくらんぼをトッピングしたあんみつ風ゼリー。やさしい甘さとぷるもちの新食感で心ほぐれるひとときに。
『丸亀うどんプリン マンゴー』290円
マンゴーゼリーは果肉入り。ひと口食べると果実の旨みがじゅわっとあふれる。練乳のまろやかさとマンゴーの甘みが重なり合う、相性抜群の味わい。
『丸亀うどんプリン あんきなこ』290円
北海道産小豆を使ったあんこゼリーに、きなこの香ばしさがふわりと広がり、うどんでできたプリンとの相性も抜群の一品に仕上げた。どこかほっとする甘みと香りが楽しめる。