私たちの個人情報の使われ方が大きく変わるかもしれない法改正が、国会で議論されています。AI開発などに限って、民間事業者が、個人情報のデータを本人の同意なく第三者に渡すことが可能になるという内容です。メリットやリスクを考えます。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「個人情報 同意なしで提供可能に？」をテーマに解説します。

■個人情報の取り扱い、どう変わる？

山粼誠アナウンサー

「個人情報の取り扱いをどう変えようとしているのか整理します」

「これまで、個人情報を持つ民間の事業者が、そのデータを第三者に渡すには原則本人の同意が必須でした。しかし改正案が成立・施行されれば、特例としてAI開発などに限って本人の同意なく提供しても良いことになります」

「また、改正案には細かく明記されてはいないのですが、対象は企業のほか、個人事業主や海外の事業者も含まれるということです。受け取ったデータは本人を特定できないように加工する必要があると政府は説明していて、より厳密な規制の対象となります」

「この特例を含む改正案が24日、参議院でも審議されていて、政府は今国会での成立を目指しています」

森圭介アナウンサー

「インターネットで情報を入れる時に『承諾しますか？』みたいなことを全部やらなきゃいけないから大変だなと思っていました。同意不要ということになると、それはそれで若干不安に思う方がいるかもしれません」

「個人情報は、名前・住所・クレジットカードなどいろんなものがありますが、今回はどんなものが対象になるんですか？」

日本テレビ調査報道班・呉本謙勝記者

「身近なものでは、ウェブサイトを利用して買い物や会員登録などをする時に入力する情報・病院の診療データ・街中の防犯カメラのデータといったものが挙げられます」

鈴江奈々アナウンサー

「暮らしの様々な情報が活用されるんだと、ちょっとびっくりしますね」

■法改正なぜ？ 私たちのメリットは

桐谷美玲キャスター

「そもそもなんで今、個人情報を集める必要があるんですか？」

呉本記者

「法改正の最大の目的は、国内でのAI 開発を進めるためです。本人の同意を得る手間をなくすことで大量のデータを集めやすくして、AI開発のスピードを上げる狙いがあります」

「では、私たちにどのようなメリットがあるのか。AIを安全に使うためのルール作りなどをしているAIガバナンス協会の佐久間弘明理事に聞きました」

「1つは安全な街づくりです。映った人の同意が不要になれば、例えば不特定多数の人が映り込む防犯カメラやドライブレコーダーなどの複数の映像を統合して分析できるようになります」

「こういうことをすると、高齢者などの事故リスクを正確に把握でき、自動運転AIの開発や、より良い街づくりに直結すると期待されています」

「2つ目は精度の高い予防医療です。例えば健康保険の診療データとアプリの食生活のデータを結びつけることで、AIで個々にあった予防医療やアドバイスが可能になるとしています」

山粼アナウンサー

「事業者から見ると、目的はあれど、どちらもこれまで同意を得ることがデータ活用のハードルになっていたということなんですね」

■個人情報渡していい？ リスクは？

忽滑谷こころアナウンサー

「こういったメリットもある一方で、名前やクレジットカード情報以外にも、他人に知られたくないという個人情報が漏れてしまうのではと不安になる方もいるでしょうね」

「まさに個人の信条や犯罪被害歴といった機微な情報も含まれてしまいます。そのため、そこまで同意なく渡していいのかという懸念の声も上がっています」

「佐久間さんは、意図的に人種や心情などの情報を収集することは違法の可能性があり、そもそも不適切なので、そのような事業者がいるとは考えにくいとしています」

「一方で悪用される可能性はあるからこそ、誰が誰に渡し、どういうふうに使うのかといった情報開示の徹底や、国だけではなく民間でも悪質な事業者を監視してしっかり排除する仕組みが重要だと指摘しています」

山粼アナウンサー

「万が一漏えいしてしまったら、という懸念はどうしてもありますよね」

呉本記者

「個人情報のルールづくりに関わってきた専門家もその点を指摘しています。国立情報学研究所の佐藤一郎教授に聞きました」

「提供先は個人を特定できないように加工する必要がありますが、手元にあるのは加工される前のデータです。そのため不適切な管理やサイバー攻撃などによってデータが漏えいするリスクからは逃れられません」

「漏えいしたデータが悪質な業者に渡ったら、在宅状況を推測されることで強盗などの犯罪、または強引な営業などに悪用される恐れがあります。同意なき第三者提供が広がれば、結果としてこういった漏えいリスクも高まってしまうとしています」

■悪用されないための対策は？

呉本記者

「また医療分野では、認定事業者が氏名を仮名化してデータ活用する法律がすでにあります。そのため、せめて実名ではなく仮名でデータ活用するようにできないかと野党などは求めていますが、政府は技術的に困難な場合もあるとして否定的です」

鈴江アナウンサー

「ビッグデータが日本の競争力につながるという側面がある一方、どうやって悪用されないかの対策が重要になりますよね」

呉本記者

「政府は新しいルールに沿って個人情報を扱う企業名などの公表を義務付けたり、AI開発以外に使って違反した場合の企業の罰則を強めたりと、新しい罰則を改正案に盛り込んでいます」

「ただ、どういうふうに公表するのかなど、詳細な規則づくりは法改正が決まった後、これからになります。個人情報が安全に守られ、実効性のあるルールになるのか、私たちも厳しく注視しながら個人情報に向き合う必要があります」

（2026年6月24日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）