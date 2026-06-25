OSK日本歌劇団トップスター翼和希、作家の今村翔吾氏、脚本・演出家の北林佐和子氏が25日、大阪市内でミュージカル「幸村を討て」（8月27〜30日＝グランフロント大阪ナレッジシアター）の製作発表会見に出席した。

今村氏原作。「大坂の陣」の舞台裏に秘められた真田幸村の謎に迫る本格人間ドラマをミュージカルとして描く。

池波正太郎さんの「真田太平記」に触発され、作家を目指した今村氏にとって、「心の師匠に挑みたい」と作り上げた作品。自身の作品で初となるミュージカル化に「驚きました。できるんかなって」とびっくり。それでも、「どうなるんか楽しみという方が大きいです」と笑顔を見せた。

自身のモットーとして、メディアミックスされた作品には一切口を出さず、「餅は餅屋じゃないですけどお任せ。背後から銃は撃たない。どうなっても原作者として一緒に盛り上がっていけばいい」と話した。

OSKの存在は知っていたが、舞台を見るのは今回が初めてになる。「楽しみです」と目を輝かせながら、「関西人って徳川家康が嫌い。一方で、太閤さんが好きで、それを助けた幸村はええやっちゃ。僕ら関西人の血に流れているこの構図ってどこで生まれたのか。関西に反骨の精神って幸村は関わっていると思う。誰かに大きく描かれた物語と考えたら、こういう幸村像が浮かんできた。関西の方には共感してもらえると思う」と笑顔を見せていた。