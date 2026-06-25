◇インターリーグ ドジャース4−3ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては6回5安打3失点、8奪三振の力投で8勝目をつかみ、打者としても3回の第2打席で反撃の適時打を放つなど2安打で逆転勝利に貢献した。試合後の主な一問一答は以下の通り。

――失点した2回は。

「全体的にそのイニング、1イニングもそうですけど、ちょっと迷いながら投げていた感じはあったので。それがこう、球の質的にも出てたのかなと思います」

――その後、どう立て直したのか。

「自分で組み立てだったりとか、球種の選択だったりとか、まずこう、やってみようっていうのが、いい投球の1つの要因だったのかなとは思います」

――ラッシングとなかなか、息が合っていなかった。

「ゲーム前にいろいろミーティングもしますし、共有もするんですけど、やっぱりゲームの中で組み立てであったりとかが変わることもありますし。そのバッターの反応であったりとか、どういう感覚で打席に立っているのか、それによって配球もまた変わってくるので、これ一つという事ではなくて、まずコミュニケーションをしっかり取りながら、やらないとかないといけないのかなと、前回もそうでしたけど」

――2回の捕逸はサインミスだったのか。

「そうですね、あの変化球と真っ直ぐ、どっちも出たんですけど。僕が最後の球種をチョイスというか、だろうなと思ったんですけど、ラッシング的にはその、動き始めたのが1球目だったので、最初のオフスピードのサインが来ると思っていたっていう、そういう感じです」

――失点直後に適時打を放ったが、投球と打撃を切り離して考えているのか。

「それは関係ないですかね。打席の中でやることっていうのは決まっているので、メンタルがどうのこうのってこともないですし、自分がやることやって打てない時もあれば、打てることもあるので、まったくそこは関係ないかなと思います」

――3回からサインを自分で出し始めて、立て直しができたか。

「今後ラッシングと組むことももちろんあると思うので、言葉で説明することも大事ですけど、自分のピッチングはこうだというところをゲームの中でコミュニケーションを取るという意味でもいい試合、いいきっかけになれば、お互いがお互いのいいところをバッテリーとして、今後やった時にまたやっていければ。そういうきっかけの試合になったんじゃないかなと思います」

――ABSチャレンジについては。

「自信がある時はもちろんやりますし、あとはシチュエーションによって、どのシチュエーションでやるべきかどうかっていうのが一番。ミスをするかしないかというよりかは、どこで使うかが大事だと思うので。2つあるチャレンジを、どういうところに、チームとしてどういうところで使っていこうっていうのが共有できていれば、積極的に使っていけばいいんじゃないかなと思います」

――メジャー自己最速の101.7マイルが出た。体力的には少し疲れが出る時期に球速が出ている。

「今日はシンカーがよかったかなとはやっぱり思うので。そこがいい感覚で投げられていれば、またちょっと違うピッチングの組み立てもできるんじいかなとは思います」

――シンカーであったり、カーブで打者のタイミングを外すことの重要性は。

「持っているものは使うべきですし、混ぜていった方が、単純に打ち取りやすいんじゃないかなとは思うので、三振も増えるし、バットに当たらないということはそれだけ失点率も下がると思うので。重要なことではありますけど、日によってもちろんいい球種、悪い球種あるのも野球なので、そこの見極めが大事かなと思います」

――第2子が誕生した。2人目ということで、また違う感情はあるか。

「いやもう可愛いです。ただ、すぐ遠征に来ないといけなかったりとかっていうことはあるので、心配な部分が、その方が多いかなと思います」

――男の子か。

「はい」

――将来的に子供が大きくなって、自身のプレーを見て野球に興味を持ってくれたらなという思いは。

「うーん、どうなんですかね。どこまでできるかわからないですけどね。まずは今の契約が切れるまでしっかり頑張りたいと思っていますし。子供たちの将来は自分たちで決めればいいと思うので。自分自身は自分自身の仕事をしっかり頑張りたいなと思います」

――第1子の時は「幸せな寝不足」と離していたが、第2子誕生で生活の変化は。

「やっぱり1人より2人の方が倍以上、大変なんじゃないかなとはもちろん思っているので、球場と家のことを分けてというか、感覚的にはそういう感じではあって。両方頑張る必要はないと思うんですけど、楽しみながら、みんなで過ごしたいなと思っています」

――高校時代に書かれた人生設計シートを今でも意識することはありるか。その通りになったもの、なっていないものがある。

「もう全くないですね。全部忘れたので、ハハハ（笑い）。高校の時に書いてることなので。埋めようと思って埋めて書いているのありますし（笑）」