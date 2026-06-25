4人組バンド、レトロリロンの公式サイトが25日に更新され、ベースの飯沼一暁が7月4日のライブをもって脱退すると発表した。

サイトでは、飯沼の名義の文書を発表。「僕、飯沼一暁は、2026年7月4日に長野県LIVE HOUSE Jにて開催されるワンマンロードツアーファイナル公演をもちまして、レトロリロンを脱退します」と報告。「突然のお知らせで驚かせてしまい、ごめんなさい」と謝罪した。

脱退の理由については「レトロリロンの活動が大きく変化していく中で、自分自身のミュージシャンとしての在り方や音楽との向き合い方について悩む時間が増えていきました」と告白。「これまで何度も悩み、壁にぶつかりながらも、自分なりにバンド活動に向き合ってきました。チームのみんなは、僕がレトロリロンとしての活動を続けて行ける方法を時間をかけて何度も考え、向き合ってくれました」とした上で、「しかし、最終的には活動を続けていくことが難しいという結論に至りました。本当にたくさん悩み、考え抜いた末に出した結論が今回の脱退という決断です」とつづった。

メンバーやチーム、ファンに感謝しながら「残された時間は短いですが、7月4日のツアーファイナルまで、一つひとつのライブを大切に、感謝の気持ちを込めて演奏していきます」と決意。「そして、僕が脱退した後も変わらずレトロリロンを応援していただけたら嬉しいです。6年間、幸せな時間を過ごさせていただき、本当にありがとうございました」と結んだ。