サッカー北中米Ｗ杯で日本代表の全試合を実況生中継している文化放送が、１次リーグを突破して３０日に決勝トーナメント１回戦が組まれた際の中継で、Ｊ１神戸の元日本代表ＧＫ権田修一を解説に起用することが２５日、発表された。

権田は前回２０２２年のカタール大会で、日本の守護神として４試合全てにフル出場。逆転勝利した１次リーグ初戦のドイツ戦では、４連続セーブでチームを救い「ジャイアントキリング」を演出した。第２次森保ジャパンが発足した２３年以降は代表から遠ざかったが、神戸に所属して迎えた今年のＪ１特別大会では鹿島とのプレーオフに２戦ともフル出場。神戸を優勝に導くなど、いまだ現役トップクラスの守護神だ。

権田は「大事な日本戦をリスナーの皆さんに分かりやすく、熱くお伝えします！一緒に応援しましょう！」とコメント。中継では、決勝トーナメントで白星を挙げることの難しさや、現在の森保ジャパンの強さについて現役ＧＫならではの視点で鋭く分析する。実況は同局の高橋将市アナウンサーが担当する。

権田は３０日の生ワイド番組「大竹まこと ゴールデンラジオ！」内のコーナー「大竹メインディッシュ」（午後１時５分頃）にもゲスト出演し、現在の日本代表について解説する。

日本の１次リーグ突破がかかる２６日午前８時キックオフのスウェーデン戦では、１９９８年フランスＷ杯でエースを務めた元日本代表ＦＷ城彰二氏が解説を担当。実況は同局の長谷川太アナウンサーが務める。