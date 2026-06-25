1次リーグA組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグA組最終節が24日（日本時間25日）に行われ、韓国が南アフリカに0-1で敗れた。勝ち点3で同組3位となり、決勝トーナメント（T）進出に暗雲が漂ってきた。

韓国は1勝2敗でA組3位。得失点差は「-1」、総得点は「2」となった。

48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつける。

1次リーグを終えたのはA、B、C組。韓国はB組3位のボスニア・ヘルツェゴビナ（勝ち点4）には及ばず、C組3位のスコットランド（同3）は得失点差で上回っている。

F組暫定2位の日本は25日（日本時間26日）に同3位のスウェーデンと対戦。引き分け以上で2位以内での決勝T進出が決まり、敗れても突破の可能性は残る一戦だ。

スウェーデンは勝ち点3、得失点差0。日本が2点差以上で勝てば、得失点差で韓国がスウェーデンを上回ることになる。チュニジアもオランダに勝てば勝ち点3になるが、こちらは現在の得失点差が「-8」のため、スウェーデンを上回ってF組3位になる可能性は低い。

韓国にとっても鍵を握る日本-スウェーデン戦となる。



（THE ANSWER編集部）