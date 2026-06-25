テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが、夏らしいキャミソールワンピースでの母娘旅行ショットを公開した。

森山アナは２５日までに自身のインスタグラムを更新。「時を重ねる大聖堂 母娘旅、ヴェローナ・ミラノ」と記し、母とのイタリア旅行の写真をアップ。テレビでの正統派衣装とはイメージの違う黒のキャミソールタイプの私服が新鮮だ。

「ドゥオーモ周辺は、歴史ある建築と街の賑わいが重なり合う、とても印象的な場所でした。Ｊチャンネルで一緒の三山ちゃんは五輪取材でミラノに行っていたので、『ドゥオーモは綺麗で圧倒されますよ』と聞いていたのですが、実際に目の前にすると想像以上！！ 何世紀もの時間をかけてつくられた大聖堂の大きさはもちろん、細かな装飾のひとつひとつに思わず見入ってしまいました」と報告。

「ヴェローナは、『ロミオとジュリエット』の舞台として知られる街。オリビア・ハッセーさん主演の映画は母にとって青春の思い出の作品だそうで、学生時代にはポスターを部屋に貼っていたそう 私にとっても映画やミュージカルで何度も触れてきた作品！大好きな物語の街を歩く時間は特別でした」とつづった。

この投稿には、「イタリアの風や香りを感じることができました」「笑顔爽やか」「母娘旅楽しめて良かったです」「女神だ」「イタリアの男性に言い寄られなかったかな？」「テレビでは拝見できないお姿のみなみさん 色っぽくて素敵すぎます」「親孝行」「いつも以上に可愛い」などのコメントが寄せられた。