韓国はグループステージ敗退の可能性も

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日からグループリーグ最終戦がスタートし、A組では韓国代表が南アフリカ代表に0-1で敗れてグループ3位が決定した。

ノックアウトステージ進出が他グループの結果次第となり、韓国メディアは「最悪の競技力」と断罪している。

韓国は1勝1敗で迎えた第3戦で南アフリカと対戦。引き分け以上で2位以内を確保できる一方、敗れた場合は他会場の結果次第で4位敗退の可能性もあるプレッシャーの中で迎えた。

前半から南アフリカの方がゴールに迫る展開で迎えたハーフタイム、韓国はベンチスタートにしていた主将FWソン・フンミンを含む3枚替えで立て直しを図ったが、得点を奪うことができず。後半18分には南アフリカに速攻から先制点を奪われてしまう。

韓国は攻勢を強めて同点ゴールを目指したものの1点が遠く、試合は0-1のまま終了。勝ち点を4に伸ばした南アフリカに抜かれ、韓国は勝ち点3の3位が決定した。韓国は他会場の結果次第では4位に落ちてグループステージ敗退となる可能性もある。

韓国メディア「Nスポーツ」は、「終始揺らいでいた守備陣は結局一瞬にして崩れ去り、ソン・フンミンを投入する勝負手すら色褪せるほど最悪の競技力」と試合内容に批判を展開。「選手交代後も試合の流れは大きく変わらなかった。韓国は南アフリカの強固な守備壁を崩すのに極めて苦労し、南アフリカはパス一本で韓国の背後をたやすく崩した」と、ホン・ミョンボ監督によるソン・フンミンのベンチスタートという秘策の効力に疑問を呈していた。

韓国は1勝1敗の勝ち点3、得失点差−1、得点2の成績で終了。他グループの3位の最終成績を待つこととなる。（FOOTBALL ZONE編集部）