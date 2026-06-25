楽天市場が500サイト中のトップに！ 日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」

記事ポイント 総合首位は「楽天市場」でWBIが8.2ポイント増の110.8ポイント一般企業編は「マクドナルド公式サイト」が6指標全て上昇し首位を獲得スコア上昇1位は「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」の15.0ポイント増 総合首位は「楽天市場」でWBIが8.2ポイント増の110.8ポイント一般企業編は「マクドナルド公式サイト」が6指標全て上昇し首位を獲得スコア上昇1位は「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」の15.0ポイント増

日経BPコンサルティングは、3万5,904人のネットユーザーが国内主要500サイトを評価する「Webブランド調査2026-春夏」の調査報告書を2026年6月19日に発行・発売しました。

総合ランキングでは「楽天市場」がトップに立ち、一般企業サイト編では「マクドナルド公式サイト」が6つの個別評価指標すべてでスコアを伸ばして首位を獲得しています。

日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」

調査名: Webブランド調査2026-春夏発行日: 2026年6月19日調査実施期間: 2026年4月10日(金)〜22日(水)調査対象: 国内主要500サイト有効回答数: 35,904件発行頻度: 年2回(6月・12月、春夏編・秋冬編)

「Webブランド調査」は、日経BPコンサルティングが年2回実施・発行する大規模なWebサイト総合評価サービスです。

Webブランド指数(WBI)をはじめ、「アクセス頻度」「サイト・ユーザビリティ」「サイト・ロイヤルティ」「態度変容：製品・サービス」「態度変容：企業活動」「行動喚起」の6つの個別評価指標でサイトのブランド力を数値化しており、企業のWebサイト戦略立案やリニューアル効果測定に活用されています。

2026-春夏の総合ランキングで首位に立ったのは「楽天市場」です。

WBIは前回(2025-秋冬)の102.6ポイントから8.2ポイント増の110.8ポイントとなり、前回第2位から順位を上げました。

6つの個別評価指標のうちサイトの使い勝手を評価する「行動喚起」で500サイト中第1位を獲得しています。

バナー広告や会員向けメール、ダイレクトメール等からのサイト訪問が多く、サイトへのアクセスを促す施策・導線が広く整備されているため、日常生活に密着したWebサイトとして認識されています。

第2位は前回第4位の「Yahoo! JAPAN」、第3位は「Google」です。

一般企業サイト(インターネット専業企業サイトを除く)のトップ3は、「マクドナルド公式サイト」「ミスタードーナツ」「ローソン」です。

「マクドナルド公式サイト」は6つの個別指標すべてでスコアが上昇し、特に「サイト・ユーザビリティ」が79.6ポイントと全体第4位の評価を受けています。

「サイト・ユーザビリティ」を構成する4項目はいずれも全体第3位を獲得しており、WBIを一般企業サイトのトップへ押し上げています。

第2位の「ミスタードーナツ」も6つの個別指標すべてでスコアが上昇しました。

第3位の「ローソン」は「アクセス頻度」「サイト・ユーザビリティ」「サイト・ロイヤルティ」の3指標でスコアが上昇した一方、他3指標ではスコアが減少しています。

前回は一般企業第1位でしたが、今回は第3位となっています。

Webブランド指数 スコア上昇ランキング

前回から今回にかけてWBIが大きく上昇したサイトのトップ3は、「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」「dメニュー」「楽天銀行」です。

「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」は前回から15.0ポイント増の65.7ポイントとなり、順位は前回第202位から第30位に上昇しています。

「dメニュー」は13.9ポイント増の55.8ポイントで前回第399位から第112位、「楽天銀行」は13.7ポイント増の72.5ポイントで前回第72位から第13位へと躍進しました。

ポッカサッポロフード＆ビバレッジのスコアチャート

「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」は6つの個別評価指標のうち、「サイト・ユーザビリティ」「サイト・ロイヤルティ」「態度変容：製品・サービス」「態度変容：企業活動」の4項目でスコアが前回を上回っています。

なかでも「態度変容：企業活動」は前回から43.6ポイント増の80.0ポイントで、順位は第467位から第4位へと大幅に上昇しました。

「態度変容：製品・サービス」も前回から8.0ポイント増の69.2ポイントとなり、順位は前回第68位から第24位へと大幅な上昇です。

「サイト・ユーザビリティ」は7.9ポイント増の65.3ポイントで前回第101位から第40位に上昇。

「サイト・ロイヤルティ」でもスコアが前回から5.7ポイント上回っています。

6つの評価軸にわたって全体的な評価が高まった結果、全体順位が前回第202位から第30位へと大きく伸びています。

dメニューのスコアチャート

「dメニュー」は「態度変容：企業活動」を除く5つの個別評価指標でスコアが前回を上回り、WBIを13.9ポイント押し上げた形です。

特に「行動喚起」が18.6ポイント増の65.0ポイントで、前回第315位から第21位へと順位が上がりました。

「サイト・ロイヤルティ」も前回から14.7ポイント増の55.1ポイントで、順位は前回第423位から第122位へと大きく改善しています。

「アクセス頻度」は14.4ポイント増の64.8ポイントとなり、前回第136位から第23位への大幅な順位上昇です。

前回対象だった「goo」がサービス終了となり、今回「dメニュー」に引き継がれたことで、より消費者と密接なサイトとして広く認識されるようになっています。

全体順位は前回第399位から第112位です。

態度変容：企業活動 スコアランキングトップ10

企業活動への理解や関心などの意識変化を測る「態度変容：企業活動」でトップ3を獲得したのは、「Oisix(おいしっくす)」「トヨタ自動車 公式企業サイト」「パナソニック ホールディングス」です。

「Oisix(おいしっくす)」は「運営主の事業活動・技術や取り組みが理解できた」の得票率が500サイト中第1位となっています。

「トヨタ自動車 公式企業サイト」は「運営主の事業活動・技術や取り組みに関心を持った」の得票率が500サイト中第1位を獲得しており、事業活動や技術、各種取り組みへの関心喚起で高い評価を受けています。

調査対象ノミネートサイト全体では、企業理念やサステナビリティなど企業としての取り組み発信を強化する傾向がみられます。

企業サイトは、企業理解やブランド形成における重要な接点となっています。

「Webブランド調査2026-春夏」は、総合首位から急上昇サイト、企業活動評価まで多角的な切り口で500サイトのブランド力を数値で読み取れる調査報告書です。

6つの個別評価指標それぞれの順位変動から、各サイトが強みを持つ領域と改善余地のある領域を具体的に把握できます。

「Webブランド調査2026-春夏」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Webブランド調査2026-春夏」の調査実施期間と回答者数は？

A. 2026年4月10日(金)から22日(水)にかけて実施されました。

全国20歳以上のインターネットユーザーを対象に、有効回答数35,904件のデータをもとにしています。

Q. 「マクドナルド公式サイト」が一般企業編で首位を獲得した理由は何ですか？

A. 6つの個別評価指標すべてでスコアが上昇しています。

特に「サイト・ユーザビリティ」が79.6ポイントと全体第4位の評価で、ユーザビリティを構成する4項目はいずれも全体第3位を獲得しました。

Q. スコア上昇幅が最も大きかったサイトはどこですか？

A. 「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」が前回から15.0ポイント増の65.7ポイントで上昇幅トップです。

順位も前回第202位から第30位に大きく上昇しています。

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