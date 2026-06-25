サイレンススズカが初のねそべりポーズで70cm超に！ サラブレッドコレクション「MEGA BIGぬいぐるみ第4弾」

記事ポイント サイレンススズカ・オジュウチョウサン 全長70cm超MEGA BIGぬいぐるみ登場シリーズ初のねそべりポーズ採用・優勝レイ付属きゃらマルシェ限定受注、2026年7月13日15時締切 サイレンススズカ・オジュウチョウサン 全長70cm超MEGA BIGぬいぐるみ登場シリーズ初のねそべりポーズ採用・優勝レイ付属きゃらマルシェ限定受注、2026年7月13日15時締切

エスケイジャパンは、競走馬グッズシリーズ「サラブレッドコレクション」より、MEGA BIGぬいぐるみ第4弾の受注販売を2026年6月19日13時より開始しています。

今回は名馬「サイレンススズカ」と「オジュウチョウサン」が新登場し、過去のシリーズには無かった「ねそべりポーズ」を初採用しています。

サラブレッドコレクション「MEGA BIGぬいぐるみ第4弾」

商品名：サラブレッドコレクション MEGA BIG ぬいぐるみ（サイレンススズカ）/（オジュウチョウサン）サイズ：約H43×W38×D78cm価格：27,500円（税込）販売場所：きゃらマルシェ限定受注期間：2026年6月19日（金）13時〜2026年7月13日（月）15時お届け予定：2026年11月

「サラブレッドコレクション」は、歴代の名馬を独自のデフォルメデザインと各馬の特徴で表現したぬいぐるみシリーズです。

2021年7月にアミューズメント施設向けプライズ景品として展開を開始し、競馬ファンを中心に異例の大ヒットとなりました。

現在ではカプセルトイや一般流通など幅広い商品展開を行っており、なかでも最大級のサイズを誇る『MEGA BIG ぬいぐるみ』シリーズは大好きな名馬と「おうち時間を過ごす」アイテムとして大きな反響を集めています。

第4弾は待望の新作として「サイレンススズカ」と「オジュウチョウサン」の2頭が揃い、きゃらマルシェ限定で受注販売されます。

シリーズ初の「ねそべりポーズ」

第4弾は過去のシリーズと異なり、リラックスした姿をイメージした「ねそべりポーズ」を採用しています。

横向きに寝そべった姿はサイズ約H43×W38×D78cmで、奥行き方向に78cmの存在感を発揮します。

ソファや床に置いたときに広がるスケール感が、他のシリーズとは異なる雰囲気を生み出しています。

これまでのシリーズで好評だった優勝レイも付属しており、各馬のディテールを忠実に再現しながら新しいポーズへ挑んだ作品です。

「サイレンススズカ」のデザイン

「サイレンススズカ」はトレードマークである黄色と緑のポンポン、そしてメンコ（耳覆い）を鮮やかに再現しています。

ポンポンは現役時代の装備の配色をぬいぐるみスケールへ落とし込んだもので、「サイレンススズカ」を知るファンなら一目でわかる仕上がりです。

メンコとポンポンの組み合わせはレース映像でお馴染みの光景で、MEGA BIGサイズに拡大されることで細部のこだわりがより際立っています。

全長70cm越えのボリューム感

全長70cmを超えるサイズはMEGA BIGシリーズの最大の特徴で、ぬいぐるみとしては最大級のボリュームです。

ねそべりポーズとの組み合わせにより、横幅方向に大きく広がる圧倒的なサイズ感があります。

抱き枕として使えるほどの大きさで、名馬と一緒に過ごすおうち時間を文字通り体感できます。

手のひらサイズのカプセルトイ版とは異なる、部屋の主役になれるスケールです。

トレードマークのポンポン再現

「サイレンススズカ」のポンポンは黄色と緑の2色で構成され、実際のレース装備の配色を再現しています。

MEGA BIGサイズならではの迫力で、装備の細部まで精密に造形されています。

複数の名馬ぬいぐるみを並べたときに各馬を一目で識別できる仕上がりで、コレクターにとっても見応えのある作品です。

競馬ファンが長年親しんできたトレードマークを、手元に置けるかたちで表現しています。

「オジュウチョウサン」の青いメンコとバンテージ

「オジュウチョウサン」はお馴染みの青いメンコを備え、バンテージの縞模様まで丁寧に作り込まれています。

バンテージは馬の脚に巻く保護帯で、縞模様のデザインが「オジュウチョウサン」の個性のひとつです。

ぬいぐるみの細部にも縞模様を施すことで、現役時代の姿をMEGA BIGスケールで忠実に再現しています。

「サイレンススズカ」の黄緑ポンポンと「オジュウチョウサン」の青いメンコ、2頭の個性がそれぞれのパーツに凝縮されています。

「サイレンススズカ」と「オジュウチョウサン」それぞれのトレードマークをねそべりポーズの70cmスケールで体感できます。

優勝レイが付属し、名馬たちと一緒におうち時間を過ごせるアイテムが手元に届きます。

サラブレッドコレクション「MEGA BIGぬいぐるみ第4弾」の紹介でした。

よくある質問

Q. 受注期間はいつまでですか？

A. 2026年6月19日（金）13時から2026年7月13日（月）15時までです。

きゃらマルシェ限定の受注販売で、期間中のみ注文を受け付けます。

Q. 商品のサイズと価格を教えてください。

A. サイズは約H43×W38×D78cm、価格は1体27,500円（税込）です。

「サイレンススズカ」と「オジュウチョウサン」でそれぞれ同一価格です。

Q. お届けはいつ頃になりますか？

A. 2026年11月を予定しています。

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