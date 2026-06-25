500点以上のジュエリーを自分のペースで試着！ OREFICE「ジュエルーム in 名古屋」

記事ポイント K18・プラチナ・天然ダイヤモンドジュエリー500点以上を無料試着完全セルフサービスで自分のペースじっくり比較検討2026年7月10〜12日、アルベホール名古屋で限定開催 K18・プラチナ・天然ダイヤモンドジュエリー500点以上を無料試着完全セルフサービスで自分のペースじっくり比較検討2026年7月10〜12日、アルベホール名古屋で限定開催

OREFICEは、500点以上のジュエリーを自由に試着できる体験イベント「ジュエルーム in 名古屋」を、2026年7月10日(金)から12日(日)の3日間限定で開催します。

リング、ネックレス、ピアスなど人気商品から新作まで、オンラインショップでは手に取れなかったアイテムを実際に着けて、輝きと着け心地を確かめられます。

OREFICE「ジュエルーム in 名古屋」

イベント名：ジュエルーム in 名古屋開催日：2026年7月10日(金)〜7月12日(日)開催時間：7月10日(金) 16:00〜19:00(最終入場18:00) / 7月11日(土) 11:00〜19:00(最終入場18:00) / 7月12日(日) 11:00〜17:00(最終入場16:00)会場：アルベホール名古屋所在地：愛知県名古屋市東区東桜1丁目3-8 ヴェッセル丸杉ビル B1Fアクセス：名古屋市営名城線久屋大通駅 徒歩3分 / 名古屋市営東山線栄駅 徒歩10分入場料：無料展示数：500点以上

「ジュエルーム」は、OREFICEが全国各地で開催している完全セルフサービス型の試着イベントです。

OREFICEは2009年に「確かな品質のジュエリーを適正な価格で届けたい」という理念のもと誕生し、K18・プラチナ・天然ダイヤモンドにこだわりながら、宝石の仕入れから製造・石留め・販売まで自社グループで一貫して手がけています。

立体的なリボンモチーフが印象的な「レガトゥーラ」シリーズや、輝きとボリューム感を兼ね備えた「ラウラ」シリーズなど、日常に寄り添うラインナップを展開してきました。

2026年3月にはブランド初のオープンアクセス型店舗「OREFICE 表参道店」をオープンし、より多くの人がブランドのジュエリーを直接体験できる場を広げています。

500点以上のジュエリーを自由に試着

会場にはリング、ネックレス、ピアスなど、OREFICEの人気商品から新作まで500点以上のジュエリーが並びます。

普段はオンラインショップでしか見られない商品を実際に手に取り、天然ダイヤモンドの輝きやK18・プラチナそれぞれの素材感を直接確かめられます。

スタッフによる接客は行わない完全セルフサービス型のため、気になるアイテムを何点でも自分のペースで試着しながら比較できます。

リングは指ごとのサイズ感、ネックレスは鎖骨への落ち方、ピアスは耳元での輝き具合と、実物を着けてはじめてわかる要素をじっくり体感できます。

手持ちのジュエリーとのコーディネートを合わせて試したり、異なるシリーズを並べてデザインを見比べたりと、試着の自由度が高い点が特徴です。

購入は会場では行わず、後日オンラインショップでゆっくり検討して注文できます。

前回の名古屋開催(2024年10月26日・27日)では100組以上が来場しており、今回は3日間の開催です。

「毎日に本物の輝きを」のコンセプトのもと生まれたジュエリーを、ショーケース越しでなく耳元や手首で実際に体感できます。

OREFICE「ジュエルーム in 名古屋」の紹介でした。

よくある質問

Q. ジュエルーム in 名古屋への入場に費用はかかりますか？

A. 入場料は無料です。

会場はアルベホール名古屋(愛知県名古屋市東区東桜1丁目3-8 ヴェッセル丸杉ビル B1F)で、名古屋市営名城線久屋大通駅から徒歩3分、東山線栄駅から徒歩10分でアクセスできます。

Q. 会場で気に入った商品をその場で購入できますか？

A. 会場での購入は行っておらず、試着と比較に特化したイベントです。

気に入ったアイテムは後日オンラインショップで検討して購入できます。

Q. スタッフへのジュエリー相談はできますか？

A. 会場は完全セルフサービス型のため、会場内でのスタッフ接客は行っていません。

専門スタッフへの相談はオンライン接客サービス「オンラインオレフィーチェ」を利用できます。

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