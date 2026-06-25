チップ不要でグラデ目元がひと塗り完成！ ハーバー研究所「グラデシャドウスティック」

記事ポイント ライト・ミディアム・ダークブラウン3色が1本に凝縮されたスティック型アイカラーまぶたに沿って滑らせるだけでグラデーションメイクが瞬時に完成保湿成分スクワランと微細パール配合でしっとり密着・ツヤ感のある目元に ライト・ミディアム・ダークブラウン3色が1本に凝縮されたスティック型アイカラーまぶたに沿って滑らせるだけでグラデーションメイクが瞬時に完成保湿成分スクワランと微細パール配合でしっとり密着・ツヤ感のある目元に

ハーバー研究所は、濃淡3色のブラウンが1本になったスティック型アイカラー『グラデシャドウスティック』を、2026年8月20日(木)より数量限定で発売します。

通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーで購入でき、チップやブラシを用意せずにグラデーションアイメイクが完成するスティックタイプです。

ハーバー研究所「グラデシャドウスティック」

商品名：グラデシャドウスティック価格：2,200円(税込)発売日：2026年8月20日(木)販売場所：通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)・全国のショップハーバー数量：数量限定(なくなり次第終了)

ハーバー研究所は「Health Aid Beauty Aid(美と健康を助ける)」を社名の由来とする化粧品・健康食品メーカーで、1983年の創業以来「無添加主義®」を一貫したブランドコンセプトとして掲げています。

パラベンや石油系界面活性剤など102種類の成分を配合しない安全性への取り組みのもと、通信販売と全国百貨店の「ショップハーバー」を主な販路に、スキンケアからメイクアップまで幅広い製品を展開しています。

『グラデシャドウスティック』は、ライトブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンの3色が1本のスティックに凝縮されたアイカラーです。

まぶたに沿ってスティックを滑らせるだけで、1色ずつ丁寧に塗り重ねたような繊細なグラデーションのアイメイクが瞬時に完成します。

チップやブラシは一切不要。

スティックをそのまままぶたにあてるだけで使えます。

目尻側にはダークブラウンが入り、目頭に向かうにつれてライトブラウンへと自然なグラデーションでつながっています。

立体感のある印象的な目元が1本のスティックで演出でき、ひと塗りで仕上がる手軽さが特長です。

保湿成分のスクワランを配合し、まぶたにしっとりと密着しながらうるおいを届けます。

繊細な目元の乾燥ダメージをケアしながらなめらかに伸び、塗布中の肌あたりがやさしい仕上がりです。

また、微細パールが配合されており、ほどよいツヤ感と輝きで華やかな目元を演出します。

発色にはハーバーのミネラルカラー(無機顔料)を採用しています。

スティックタイプのためかさばらず、ポーチに収めて持ち運べます。

忙しい朝はもちろん、外出先での化粧直しにも素早く対応できる時短アイテムです。

3色の配置と使い方

断面図が示すとおり、スティックの断面にはライトブラウン・ミディアムブラウン・ダークブラウンの3色が層状に並んでいます。

使用の際は3〜4mm程度繰り出し、一番濃いダークブラウンが下側になるように持ちます。

目尻から目頭に向かって、まぶたの丸みに沿うように塗布するのが基本の手順です。

3色が1本にまとまっているため、上下の向きを意識するだけで自然なグラデーションが完成します。

最後に軽く指で押さえると、よりきれいな仕上がりに。

グラデーションは目尻から目頭へひとつながりになるため、目元に奥行きと立体感が生まれます。

1色ずつ重ねる手間をかけずに仕上がるので、アイメイクに慣れていない方でも扱いやすい構造です。

スクワランのうるおいで目元をケアしながら、微細パールのツヤ感と3色ブラウンの自然なグラデーションで、毎日のアイメイクが手軽に格上がりします。

ハーバー研究所「グラデシャドウスティック」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『グラデシャドウスティック』の価格と販売場所は？

A. 価格は2,200円(税込)です。

2026年8月20日(木)より、通信販売のオンラインショップ(11:00頃更新予定)と全国のショップハーバーで購入できます。

数量限定販売のため、なくなり次第終了です。

Q. アイカラーの使い方を教えてください。

3〜4mm程度繰り出し、一番濃いダークブラウンが下側になるように持ちます。

目尻から目頭に向かってまぶたの丸みに沿うように塗布し、最後に軽く指で押さえると仕上がりがより美しくなります。

チップやブラシは不要です。

Q. 『グラデシャドウスティック』はどんな色が入っていますか？

A. ライトブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンの3色が1本のスティックに入っています。

まぶたに塗るだけで、3色を重ねたような繊細なグラデーションアイメイクが完成します。

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