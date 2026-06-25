2年間で15名がスイス・英・米の名門校へ！ 「ミニマックスインターナショナルスクール」

記事ポイント 首都圏で小学生からの英語力養成によるボーディングスクール進学が拡大2年間で約15名がスイス・英・米・加など国内外名門校へ進学英検2級以上の取得で国内外ボーディング含む複数進学ルートが同時に開く 首都圏で小学生からの英語力養成によるボーディングスクール進学が拡大2年間で約15名がスイス・英・米・加など国内外名門校へ進学英検2級以上の取得で国内外ボーディング含む複数進学ルートが同時に開く

ミニマックスインターナショナルスクール(東京・目黒)は、首都圏で過熱する中学受験市場において、従来の塾漬け・長時間学習一辺倒ではない新たな教育の選択肢として、小学生から高い英語力を育み国内外のボーディングスクール進学を目指す動きが広がりつつあることを、直近の実例や現場動向をもとに紹介しています。

小学生のうちに英検2級(あるいはそれ以上)を取得することで、国内中学受験での英語活用から国内外の名門全寮制学校、さらには世界トップ校への進学ルートまで、複数の進路を同時に手元に置ける体制が構築できます。

「ミニマックスインターナショナルスクール」

所在地：東京・目黒対象年齢：2歳〜12歳在籍数：約300名(完全紹介制)カリキュラム期間：最長10年間

ミニマックスインターナショナルスクールは「日本人のためのインターナショナルスクール」をコンセプトに掲げ、保護者に英語力がない家庭でも子どもが英語力を伸ばせるよう独自メソッドを開発してきた教育機関です。

目黒駅徒歩圏内に拠点を置き、完全紹介制で約300名が在籍。

運営するミニマックスは、英語を単なる受験科目として終わらせず、将来世界を舞台に自分の道を自ら選択するための力として育てることを教育の核に置いています。

子どもの個性や将来像に合わせ、保護者とともに進路の選択肢を広げていく伴走型のスタンスが特徴。

首都圏で進む「中学受験の低年齢化」という現状

近年、首都圏における中学受験の準備開始時期は、従来の「小学3年生の冬」から「小学1年生」へと大幅に低年齢化が進んでいます。

大手進学塾への通塾や長時間の家庭学習が、子どもたちとその保護者にとって精神的・肉体的な大きな負担となっているケースも少なくありません。

また、英語教育の早期化が求められる一方で、多くの場合、英語は「ペーパーテストの受験科目のひとつ」として消費されており、グローバル社会で生きる実践的な力として育まれていないのが現状です。

こうした環境の中で、塾漬けとは異なるアプローチで英語力と進路の幅を同時に広げる方法として、ボーディングスクール進学という選択肢が注目を集めています。

国内外ボーディングスクールという新たな進路

お受験一辺倒の教育環境に疑問を感じた家庭や、子どもの個性をより国際的な視野で活かせる環境を求める家庭の間で、国内外のボーディングスクール(全寮制学校)を選択肢に入れる動きが急速に広がっています。

日本国内でも、ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン(Harrow International School Appi Japan)、ラグビースクールジャパン(Rugby School Japan)、神石インターナショナルスクールといった英国系・スイス系の名門インターナショナル・ボーディングスクールが相次いで開校し、教育熱心な層の間で新たな進路として定着しつつあります。

二年間で約15名が進学した世界最高峰の教育機関

ミニマックスで英語の土台を築いた子どもたちは、国内のスクールにとどまらず、世界各国の名門ボーディングスクールやインターナショナルスクールへの進学を果たしています。

この二年間で約15名の在校生・卒業生が実際に進学しています。

スイスの進学先は、ル・ロゼ(Institut Le Rosey)、TASIS(The American School in Switzerland)、エグロン・カレッジ(Aiglon College)の3校。

イギリスへはワイコム・アビー(Wycombe Abbey)、ラグビースクール本校、ハロウ本校への進学実績があります。

アメリカのジュニア・ボーディングの最高峰と称されるイーグルブルック・スクール(マサチューセッツ州)、マレーシアのISKL(クアラルンプール国際学校)とエプソム・カレッジ・イン・マレーシア、カナダのアップルビー・カレッジへも進学しています。

国内では、UWC ISAK Japan(インターナショナル・スクール・オブ・アジア軽井沢)やNorth London Collegiate School Kobe(ノース・ロンドン・カレッジエイト・スクール神戸)への進学も実績に名を連ねています。

小学生のうちに英検2級を取得することで広がる進路のポートフォリオ

ミニマックスが提案するのは、中学受験を一律に否定することではありません。

小学生のうちに英検2級(あるいはそれ以上)を取得するという確かな英語力を先行して身につけることで、一つの家庭の中に複数の進路を同時に持てる体制が整います。

国内受験・国内ボーディング・海外留学、どの方向にも舵を切れる柔軟さが生まれるのです。

国内中学受験においては、急増する「英語入試・英語1科目入試」や「英語加点制度」を最大限に活用したスマートな受験戦略が取れます。

積み上げた英語力は、入試そのものを有利に進めるための強力な武器。

受験を通じて、その価値を存分に発揮できます。

国内ボーディングへは、UWC ISAK JapanやNLCS神戸、ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン、ラグビースクールジャパンなどへの進学ルートが開きます。

いずれも高い英語力が求められる学校であり、早期取得の恩恵を直接受けられる進路です。

さらに、スイス・イギリス・アメリカ・マレーシア・シンガポール・カナダをはじめとする世界最高峰のボーディングスクールへの直接進学・留学ルートも確立されます。

国内での選択肢にとどまらず、文字どおり世界を舞台に進路を描けます。

英語力を受験科目の一つとして消費するのではなく、将来世界を舞台に自分の選択肢を広げるための力として積み上げること。

これがミニマックスの教育方針の核にあります。

短期的な合否に左右されない、長期的な資産として英語を捉えているのです。

小学1年生から受験準備が始まる時代において、英語力を先に積み上げることで国内中学受験・国内ボーディング・世界トップ校という三つの進路を同時に手元に置ける点が、ミニマックスのアプローチの強みです。

子どもの個性や将来像に合わせて進路の幅を広げていく教育の場として、「ミニマックスインターナショナルスクール」の紹介でした。

よくある質問

Q. ミニマックスの在校生・卒業生はこれまでにどのような学校へ進学していますか？

A. この二年間で約15名がスイスのル・ロゼ・TASIS・エグロン・カレッジ、イギリスのワイコム・アビー・ラグビースクール本校・ハロウ本校、アメリカのイーグルブルック・スクール、マレーシアのISKL・エプソム・カレッジ・イン・マレーシア、カナダのアップルビー・カレッジ、国内のUWC ISAK Japan・NLCS神戸などへ進学しています。

世界各国の名門校に幅広く実績があり、進学先の多様さがミニマックスの強みの一つです。

Q. ミニマックスインターナショナルスクールはどのような生徒を対象にしていますか？

A. 2歳から12歳を対象とした最長10年間のカリキュラムを提供しています。

長期にわたって一貫した教育環境を用意できるのが、この年齢設定の大きな特長です。

完全紹介制で約300名が在籍しており、東京・目黒に拠点を置いています。

紹介制を採用することで、生徒一人ひとりへの丁寧なサポートを維持しています。

Q. 小学生のうちに英検2級を取得することで、どのような進路が広がりますか？

A. 国内中学受験での英語入試・英語加点制度の活用、ISAKやNLCS神戸・ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン・ラグビースクールジャパンなどの国内ボーディングスクールへの進学、そしてスイス・イギリス・アメリカ・マレーシア・シンガポール・カナダの世界トップ校への直接進学・留学ルートという三つの選択肢が同時に構築できます。

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