夕日から海上花火へ続く約50分のノンストップ演出！ 「大阪芸術花火2026」

記事ポイント 2026年10月31日、大阪・りんくう公園マーブルビーチで第5回開催約20社の花火師チームによる音楽シンクロ約50分のノンストップ演出超早割チケットが6/27〜8/31、定価より1,000円OFFで購入可能 2026年10月31日、大阪・りんくう公園マーブルビーチで第5回開催約20社の花火師チームによる音楽シンクロ約50分のノンストップ演出超早割チケットが6/27〜8/31、定価より1,000円OFFで購入可能

大阪芸術花火開催委員会は、2026年10月31日(土)に大阪府泉佐野市のりんくう公園マーブルビーチで「大阪芸術花火2026」を開催します。

GREAT SKY ARTがプロデュースし、日本最高峰の花火師チームと花火コレオグラファーが音楽と花火を融合させる「芸術花火」シリーズの一つで、同会場では2022年の初開催から数えて5度目の開催です。

「大阪芸術花火2026」

タイトル：大阪芸術花火2026日時：2026年10月31日(土) 18:00〜花火打上げ予定会場：りんくう公園 マーブルビーチ／りんくうプレミアム・アウトレット裏遊歩道 芝スペース（大阪府泉佐野市りんくう往来南7-1）入場者数：約24,000人主催：大阪芸術花火開催委員会／大阪ブランディング花火演出：大阪芸術花火DreamProject（日本各地のトップ花火師チームで組成）花火コレオグラファー：大矢亮雨天決行・荒天中止

「芸術花火」は、HANABIコレクティブ（GREAT SKY ART）が企画・制作・演出を手がける花火エンターテインメントシリーズです。

2012年に北海道・モエレ沼での開催を起点に全国展開し、現在は大阪を含む全国9カ所以上でシリーズが続いています。

大阪会場は遮るもののない大阪湾を舞台に、水平線に沈む夕日から花火へと場面が変わる、ロケーションを最大限に活かした演出が特徴です。

5周年を迎える2026年は、地域連携や会場体験のさらなる充実を図りながら、関西を代表する花火イベントとして新たな挑戦を続けます。

映画のように展開する音楽シンクロ演出

日本最高峰の花火師による芸術玉を中心に構成された花火は、音楽のリズムや曲調にシンクロするよう綿密にプログラムされています。

滞空時間と残存光を計算に入れ、1/30秒単位でコントロールされた演出が、音楽のリズム・メロディー・楽器・歌詞・ボーカルに合わせて約50分間ノンストップで展開されます。

喜怒哀楽のある映画のように場面が変わっていく構成で、従来の花火大会とは一線を画す芸術的な体験です。

会場のロケーションや地域性を取り込んだ大胆な演出を得意とし、市民ボランティアが多数参加するなど、地域の方々が世代を超えて協力する持続可能な地域創生イベントとして成立しています。

花火1・花火2 - 海上を彩る芸術玉

約20社からなる日本全国のトップ花火師チーム「大阪芸術花火DreamProject」が手がける芸術玉は、それぞれの花火師が持つ技術と個性を持ち寄ったものです。

プロデュースを担うHANABIコレクティブ・GREAT SKY ARTは、2025年7月に世界最高峰の「モントリオール国際花火競技大会」に日本代表として出場。

さらに「International Illumination Award 2025」テクノロジー部門で優秀賞を受賞しており、世界が認めた演出技術が大阪の夜空で発揮されます。

花火コレオグラファーの大矢亮氏が指揮するノンストップの演出は、スペクタクルな花火エンターテインメントを実現しています。

マーブルビーチのロケーション

会場となるりんくう公園マーブルビーチは、障害物が一切ない開放的なビーチです。

マーブルビーチから眺める夕日は「日本の夕陽百選」に選ばれており、海に沈む夕日を見てから、その同じ水平線から打ち上がる海上花火を存分に楽しめます。

関西国際空港に隣接するりんくうという立地から、地域の魅力とともに世界へ発信する花火エンターテインメントとして進化を続けています。

夕日が沈んだ後、暗くなった海の水平線から打ち上がる豪華絢爛な花火が、眼前いっぱいに広がります。

チケット料金

【超早割】6/27(土)12:00〜8/31(月)23:59 対象席種1,000円OFF[マーブルビーチサイド] エキサイティングシート：定価10,000円 → 超早割9,000円[マーブルビーチサイド] ビーチイス席：定価7,000円 → 超早割6,000円[マーブルビーチサイド] 階段BOX席(5名1組)：35,000円[マーブルビーチサイド] カメラマンチケット：11,000円[アウトレットサイド] プロムナードイス席：定価8,000円 → 超早割7,000円[アウトレットサイド] テーブル席(4名1組)：50,000円[アウトレットサイド] 丘の上テーブル席(4名1組)：50,000円[アウトレットサイド] ペアシート(2名1組)：18,000円[アウトレットサイド] プライベートバンガロー(10名1組/駐車券2枚付き)：150,000円車イスチケット(3名1組/駐車券付き)：18,000円（抽選受付）【市民割】6/27(土)12:00〜8/31(月)23:59 泉佐野市民・田尻町民割(先着) ビーチイス席：5,500円

マーブルビーチサイドのエキサイティングシートは花火が最も間近に打ち上がる席種で、超早割期間中は9,000円で購入できます。

グループでの観覧には5名1組の階段BOX席や4名1組のテーブル席、カップルや2人連れにはペアシートが用意されています。

泉佐野市民と田尻町民は市民割でビーチイス席を5,500円で購入できます。

超早割・市民割ともに2026年8月31日(月)23:59まで受け付けています。

音楽と花火が一体となった約50分のノンストップ演出で、大阪の夜空に特別な時間が広がります。

日本の夕陽百選のマーブルビーチで夕日と海上花火を続けて楽しめる、大阪芸術花火2026の紹介でした。

よくある質問

Q. 「大阪芸術花火2026」はどこで何時から開催されますか？

A. 2026年10月31日(土)18:00から、大阪府泉佐野市のりんくう公園マーブルビーチ（大阪府泉佐野市りんくう往来南7-1）で開催されます。

雨天決行・荒天中止です。

Q. 超早割チケットはいつまで購入できますか？

A. 超早割は2026年6月27日(土)12:00から8月31日(月)23:59まで受け付けており、対象席種が定価より1,000円OFFで購入できます。

Q. 花火の演出時間はどれくらいですか？

A. 音楽のリズムや曲調にシンクロした花火が、約50分間ノンストップで演出されます。

1/30秒単位でコントロールされた花火が、リズム・メロディー・楽器・歌詞・ボーカルに合わせて展開されます。

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