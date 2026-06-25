52本を無料で選んで学べる製造業ウェビナー！ 「Green Molding Webinar Week 2026」

記事ポイント 樹脂成形・ダイカスト・金属加工の52ウェビナーを無料視聴ファナック・芝浦機械・マツダなど32社が登壇25分枠で関心テーマを選んで予約視聴 樹脂成形・ダイカスト・金属加工の52ウェビナーを無料視聴ファナック・芝浦機械・マツダなど32社が登壇25分枠で関心テーマを選んで予約視聴

松井製作所が主催する製造業向けオンラインイベント「Green Molding(樹脂成形)／次世代ダイカスト技術／次世代金属加工技術 Webinar Week 2026」の視聴予約受付が始まりました。

今回は新たに「次世代ダイカスト技術」「次世代金属加工技術」を同時開催テーマに加え、過去最多となる52本のウェビナーを配信します。

「Green Molding Webinar Week 2026」

イベント名：Green Molding(樹脂成形)／次世代ダイカスト技術／次世代金属加工技術 Webinar Week 2026会期：2026年7月6日(月)〜7月10日(金)開催形式：オンライン配信配信本数：52ウェビナー登壇企業数：32社参加費：無料（視聴登録必須）

「Green Molding Webinar Week」は、松井製作所が主催する製造業向けの企業合同オンラインセミナーイベントです。

プラスチック成形用合理化機器・システムを手がける松井製作所が「成形工場からエネルギー・樹脂・水の3つのムダをなくす」をコンセプトに掲げ、毎年開催しています。

2025年版に続く2026年版では、樹脂成形を核としながら、ダイカストと金属加工まで対象を広げた構成になっています。

製造業の現場では、人手不足への対応、品質の安定化、段取り時間の短縮、エネルギーコストの抑制、開発・試作の短納期化など、多様な課題が同時に顕在化しています。

これらは単一の設備や工程だけで解決できるものではなく、金型・材料・成形機・周辺機器・解析・表面処理・自動化・デジタル化など、複数の技術領域を横断して検討することが重要です。

本イベントは、そうした横断的な課題検討を1週間のオンライン配信でまとめて行える場として設計されています。

参加費は無料で、視聴者登録後に各ウェビナーの詳細ページから予約できます。

網羅する現場課題テーマ

52本のウェビナーでカバーするテーマは、品質改善から省人化・自動化、次世代加工技術まで幅広い範囲です。

成形不良、そり変形、炭化・黒点、ガスベント詰まりなどの品質改善金型メンテナンス、金型温度管理、金型交換、段取り改善サイクルタイム短縮、省人化、自動化、作業効率化樹脂流動解析、金型挙動の可視化、機械学習によるデータ活用金属3Dプリンティング、金型レス試作、石膏鋳造、ADC12部品試作ダイカスト品質管理、環境配慮型ダイカスト、工法変更切削液管理、板金加工、冷間圧造、軽量・高機能材料技術省エネ、環境配慮、材料ロス低減につながる技術・製品

各ウェビナーは25分枠で構成されており、製品・技術の概要だけでなく、現場での活用イメージや改善の考え方を短時間で把握できる内容です。

自社の課題に近いテーマを選んで予約する形式で、関心のある分野だけを集中して視聴できます。

登壇32社の顔ぶれ

樹脂成形機・金型・周辺機器・解析・3Dプリンタ・表面処理・鋳造・金属加工・現場DXの各分野から、計32社が登壇します。

ファナック、芝浦機械、日本製鋼所、ソディック、パナソニック コネクト、マツダ、松井製作所など、製造現場の課題解決に関わる専門企業が参加します。

成形機メーカーから表面処理・金属AM専業まで、単一分野に偏らない構成になっています。

複数の技術・ソリューションを同一週に比較できるため、自社課題に合う改善策を絞り込む際の参考として活用できます。

視聴予約の方法と対象者

視聴は、イベントサイトで視聴者登録を行ったうえで、スケジュール上の各ウェビナー詳細ページから個別に予約します。

各ウェビナーには視聴定員があるため、関心のあるウェビナーは早めの予約が必要です。

招待コード「D6500932-PR」が利用できます。

本イベントが想定している対象は以下のような方です。

樹脂成形・ダイカスト・金属加工に関わる製造現場の生産技術担当者金型管理・金型交換・温度管理・成形不良対策に課題を感じている方省人化・自動化・工程改善・現場DXを検討している方開発・設計段階での試作短納期化や金型レス生産に関心がある方品質安定・生産性向上・省エネ・環境配慮を同時に進めたい方複数の技術・ソリューションを比較して自社に合う改善策を探したい方

複数分野の専門企業の知見を1週間で横断して得られるため、単体のメーカー展示会や個別セミナーでは把握しにくい比較検討が可能です。

52本すべてに参加する必要はなく、自社課題に直結するテーマだけを選んで視聴する使い方ができます。

成形不良から金属3Dプリンティングまで、現場の幅広い技術課題を25分単位で学べる構成になっています。

ファナック・マツダなど32社の事例や製品情報を比較しながら、次の改善策を検討できます。

「Green Molding Webinar Week 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

ただし、視聴するには事前にイベントサイトで視聴者登録を行い、各ウェビナーを個別に予約する必要があります。

Q. 1つのウェビナーはどれくらいの時間ですか？

A. 各ウェビナーは25分枠で構成されており、製品・技術の概要と現場での活用イメージを短時間で把握できる内容です。

Q. 開催期間はいつですか？

A. 2026年7月6日(月)から7月10日(金)までの5日間、オンラインで配信されます。

Q. 何社が登壇しますか？

A. ファナック・芝浦機械・日本製鋼所・ソディック・パナソニック コネクト・マツダ・松井製作所をはじめとする計32社が登壇します。

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