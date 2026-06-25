武田玲奈、サウナでリラックスショット 注目の都市型サウナへ
俳優の武田玲奈が、30日に発売されるサウナ雑誌『SAUNA BROS.vol.12』（東京ニュース通信社刊）で表紙を飾っている。今号では、注目の都市型サウナ「サウナメッツァ大井町トラックス」を訪れた。
【写真】魅力的！サウナを満喫する武田玲奈
表紙には、男性サウナ「トラムサウナ」を堪能している最中のカットを採用。リラックスしているポージングに、柔らかな表情からは武田が本当にサウナを満喫している様子が伝わってくる。
中面ページは、もうひとつの男性サウナ「ウォーリュケロサウナ」に女性サウナ「ウーブンサウナ」を体験しているリアルな表情を追った数々のショットに加え、館内の超軟水の“水”を楽しむ様子など、ここでしか見られない貴重なカットが収められている。
巻頭から、全国のさまざまな注目＆最新施設の情報が満載。有岡大貴＆長田庄平、AKB48の小栗有以、黒羽麻璃央、マグ万平、清水みさとらサウナ愛あふれる人々へのクローズアップ企画、さらには全国の「わが街の最高のサウナ」をJリーグ全60クラブの選手たちに挙げてもらうなど各界のサウナ好きたちに直撃＆密着した企画も収録。
また、毎号ひそかに人気の、銭湯サウナの魅力を深掘りする企画は「銭湯×町中華」特集を実施。知る人ぞ知る激ウマ名店もズラリ。サウナ上がりの至福な過ごし方も提案する。
【写真】魅力的！サウナを満喫する武田玲奈
表紙には、男性サウナ「トラムサウナ」を堪能している最中のカットを採用。リラックスしているポージングに、柔らかな表情からは武田が本当にサウナを満喫している様子が伝わってくる。
巻頭から、全国のさまざまな注目＆最新施設の情報が満載。有岡大貴＆長田庄平、AKB48の小栗有以、黒羽麻璃央、マグ万平、清水みさとらサウナ愛あふれる人々へのクローズアップ企画、さらには全国の「わが街の最高のサウナ」をJリーグ全60クラブの選手たちに挙げてもらうなど各界のサウナ好きたちに直撃＆密着した企画も収録。
また、毎号ひそかに人気の、銭湯サウナの魅力を深掘りする企画は「銭湯×町中華」特集を実施。知る人ぞ知る激ウマ名店もズラリ。サウナ上がりの至福な過ごし方も提案する。