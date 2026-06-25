大分発アイドル、入院を報告「しばらくの間入院し、治療に専念することに…」
大分発のアイドルグループ・Niimoが25日、Xを更新。メンバーのえみるが入院し、治療に専念することを伝えた。
【写真】「しばらくの間入院し、治療に専念することに…」入院を報告した大分発アイドル・Niimoのえみるの近影＆報告全文
【えみる休演のお知らせ】と題された投稿では、「えみるですが、昨日、医療機関を受診した結果、マイコプラズマ肺炎と診断されました」と報告。「医師の判断により、しばらくの間入院し、治療に専念することとなりました。そのため、当面のライブ・イベントへの出演を休演とさせていただきます」と伝えた。
それに伴い「また、XをはじめとするSNSの更新につきましてもお休みさせていただきます」とし、「出演を楽しみにしてくださっていた皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます」と謝罪した。
そして「今後につきましては、えみるの体調や回復状況を見ながら、改めてお知らせいたします」と伝え、「ご理解のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
Niimoは、2012年9月結成。13年4月、1stシングル「Let’s Fly Away」発売。大分を中心に九州のさまざまなイベント、ライブに出演。現在のメンバーは、あきら、みう、ゆい、るな、えみる、まい、ひな、はるな、まこ。グループ名には、New Impact In My Oita（新しい刺激を大分に）という意味が込められている。
【写真】「しばらくの間入院し、治療に専念することに…」入院を報告した大分発アイドル・Niimoのえみるの近影＆報告全文
【えみる休演のお知らせ】と題された投稿では、「えみるですが、昨日、医療機関を受診した結果、マイコプラズマ肺炎と診断されました」と報告。「医師の判断により、しばらくの間入院し、治療に専念することとなりました。そのため、当面のライブ・イベントへの出演を休演とさせていただきます」と伝えた。
そして「今後につきましては、えみるの体調や回復状況を見ながら、改めてお知らせいたします」と伝え、「ご理解のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
Niimoは、2012年9月結成。13年4月、1stシングル「Let’s Fly Away」発売。大分を中心に九州のさまざまなイベント、ライブに出演。現在のメンバーは、あきら、みう、ゆい、るな、えみる、まい、ひな、はるな、まこ。グループ名には、New Impact In My Oita（新しい刺激を大分に）という意味が込められている。