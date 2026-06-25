ヤクルトの新外国人レアンドロ・セデーニョ内野手（27）が25日、チームに合流。埼玉・戸田の合宿所に隣接する室内練習場でフリー打撃などを行った。

練習後、背番号98のユニホーム姿で取材に応じたセデーニョは「今日は雨だったけど、打撃練習からゴロ捕まで全部できた。いい日だったよ」と話した。

23年から昨季までオリックス、西武で3年間プレーし、計31本塁打。今季はパドレス傘下2Aサンアントニオに所属し26試合で打率・315、4本塁打、14打点。5月15日まで試合に出場していた。

26日からは神宮で1軍に合流して3日間、練習を行い、その後は2軍で試合に出場して調整していく。

日本ではこの日朝、青森県で最大震度6強を記録する地震があったが、セデーニョの母国ベネズエラでもマグニチュード7・2、同7・5と大きな地震が立て続けに起こった。

首都カラカスでは多くの建物が倒壊するなどしているという。セデーニョは「家族は無事で良かったけど、ベネズエラは地震大国とかではないので、みんな（地震に対する）準備がなにもできていないところに来たという感じ。今はかなり良くない状況だけど、少しずつ良くなっていけば」と心配そうに話した。