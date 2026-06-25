バーガーキングの人気サイドメニューが2コで500円 最大33％オフ＆250円引きに
ビーケー・ジャパンは、26日から7月2日の1週間限定で、各日午後2時から、バーガーキングの人気サイドメニュー『チキンナゲット 5ピース』『オニオンリング』『チリチーズフライ』の対象3種類から、異なる2種類を組み合わせて、最大積上げ価格750円のところ、33％オフ250円引きの500円で提供するお得なキャンペーンを開催する。
【写真】コクのあるチーズソースがたまらない『チリチーズフライ』
同施策は、人気サイドメニューをより多くの人に楽しんでもらうため、開催。対象商品は、ジューシーな鶏むね肉をカリッと揚げた『チキンナゲット 5ピース』（単品価格280円）、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる『オニオンリング』（単品価格350円）、外はカリっと中はホクホクのフレンチフライに、ゴロゴロ食感のひき肉にスパイスを加えた本格チリビーンズソース、コクのあるチーズソースを合わせた本場のおいしさを楽しめる『チリチーズフライ』（単品価格400円）の3種類。3種類から、異なる2種類を選ぶと、500円で楽しめる。
※価格は全て税込
【写真】コクのあるチーズソースがたまらない『チリチーズフライ』
同施策は、人気サイドメニューをより多くの人に楽しんでもらうため、開催。対象商品は、ジューシーな鶏むね肉をカリッと揚げた『チキンナゲット 5ピース』（単品価格280円）、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる『オニオンリング』（単品価格350円）、外はカリっと中はホクホクのフレンチフライに、ゴロゴロ食感のひき肉にスパイスを加えた本格チリビーンズソース、コクのあるチーズソースを合わせた本場のおいしさを楽しめる『チリチーズフライ』（単品価格400円）の3種類。3種類から、異なる2種類を選ぶと、500円で楽しめる。
※価格は全て税込