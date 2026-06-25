CIOは、Amazon.co.jpで開催する「Amazon プライムデー」で、同社の急速充電器や電源タップをセール価格で販売する。対象期間は「プライムデー先行セール」を含めた7月7日～13日。対象製品が最大50％割引となる。

セール対象製品として、GaN（窒化ガリウム）を採用し小型化と高出力を両立した「NovaPort II」シリーズがある。単ポートで最大65W出力の「NovaPort SOLOII 65W」を21％割引の3480円で提供するほか、2ポート搭載の「NovaPort DUOII 67W 2C」を31％割引の3780円で販売する。

NovaPort SOLOII 65W

NovaPort DUOII 67W 2C

また、より高出力を求めるユーザー向けに、最大100W出力に対応する4ポート充電器「NovaPort QUADII 100W」を26％割引の7380円で展開する。ノートパソコン複数台やスマートフォンの同時充電などに対応する。

NovaPort QUADII 100W

ケーブル内蔵モデルや、デスク周りの整理に役立つ電源タップ「Polaris」シリーズも対象となる。約65cmのUSB Type-Cケーブルを内蔵した最大45W出力の充電器「NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL」は、17％割引の3980円。電源タップと充電器を一体化した「Polaris CUBE Built in CABLE」は、2つのACコンセントと最大67W出力のUSBポート群を備え、25％割引の4480円で販売する。

NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL

Polaris CUBE Built in CABLE

対象製品の一部 製品 セール価格 割引 NovaPort SOLOII 65W 3480円 21％割引 NovaPort SOLOII 100W 4780円 20％割引 NovaPort DUOII 67W 2C 3780円 31％割引 NovaPort TRIOII 67W3C 3980円 41％割引 NovaPort TRIOII 67W2C1A 3980円 40％割引 NovaPort QUADII 67W3C1A 4380円 37％割引 NovaPort QUADII 100W 7380円 26％割引 NovaWave 3Way＋ 4180円 16％割引 NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL 3980円 17％割引 Polaris CUBE Built in CABLE 4480円 25％割引 Polaris CUBE DESK 4580円 30％割引 Polaris STICK Built in CORD REEL 5980円 22％割引