心臓が鳴り続けた。早く試合が終われ！ 南アフリカが歴史的勝利。初の決勝Ｔ進出。ブロース監督は高揚「どう感じているかを説明するのは難しい」【Ｗ杯】
最後に、まくった。
南アフリカ代表は現地６月24日、北中米Ｗ杯のグループＡ最終節で韓国代表と対戦した。
試合前の順位では、韓国が勝点３で２位、南アフリカが勝点１で３位。逆転の可能性はある。拮抗したゲームで、63分にタペロ・マセコの得点で均衡を破る。このゴールが決勝点となり、南アフリカが１−０で競り勝つ。同国初の決勝トーナメント進出を決めた。
劇的で、歴史的な勝利。試合後のフラッシュインタビューで、ヒューゴ・ブロース監督は「なんと言っていいか。この気持ちは分かっているのだが、どう感じているかを説明するのは非常に難しい」と高揚する。
「素晴らしい経験だ。今日は非常に厳しい試合だったが、我々はとても良い試合をした。チャンスがあり、技術的にも、非常にうまくやったと思う。韓国にとっては、スペースを見つけるのが難しかっただろう。我々は守備も良くて、トランジションでは危険な存在だった。それこそが、今日やりたかったことだ。
そしてゴールを決め、そこからの20分間は心臓が鳴り続け、試合ができるだけ早く終わってくれることを願っていた。そう、我々は次のステージに進出するのだ。これは歴史的なことだ。選手たちのことを思うと、本当に嬉しいよ。私は彼らとすでに５年間、仕事をしている。そしてこの５年間で成し遂げたことは、驚くべきものなんだ」
選手たちとの「絆」についても、熱っぽく語る。
「ご存知の通り、５年間も一緒に仕事をしていれば、そこには絆が生まれるものだ。そしてそれは、監督と選手という関係以上のものだ。我々は非常に多くの成功を収めてきた。たくさんの素晴らしい瞬間を共にしてきたから、それは監督と選手という関係以上で、ほとんど友人のようなものだ。そのうえで、私は監督として、彼らに何をすべきかを伝える。素晴らしいコンビネーションだ」
揺るぎない結束力で、新たな歴史を刻んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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南アフリカ代表は現地６月24日、北中米Ｗ杯のグループＡ最終節で韓国代表と対戦した。
試合前の順位では、韓国が勝点３で２位、南アフリカが勝点１で３位。逆転の可能性はある。拮抗したゲームで、63分にタペロ・マセコの得点で均衡を破る。このゴールが決勝点となり、南アフリカが１−０で競り勝つ。同国初の決勝トーナメント進出を決めた。
劇的で、歴史的な勝利。試合後のフラッシュインタビューで、ヒューゴ・ブロース監督は「なんと言っていいか。この気持ちは分かっているのだが、どう感じているかを説明するのは非常に難しい」と高揚する。
そしてゴールを決め、そこからの20分間は心臓が鳴り続け、試合ができるだけ早く終わってくれることを願っていた。そう、我々は次のステージに進出するのだ。これは歴史的なことだ。選手たちのことを思うと、本当に嬉しいよ。私は彼らとすでに５年間、仕事をしている。そしてこの５年間で成し遂げたことは、驚くべきものなんだ」
選手たちとの「絆」についても、熱っぽく語る。
「ご存知の通り、５年間も一緒に仕事をしていれば、そこには絆が生まれるものだ。そしてそれは、監督と選手という関係以上のものだ。我々は非常に多くの成功を収めてきた。たくさんの素晴らしい瞬間を共にしてきたから、それは監督と選手という関係以上で、ほとんど友人のようなものだ。そのうえで、私は監督として、彼らに何をすべきかを伝える。素晴らしいコンビネーションだ」
揺るぎない結束力で、新たな歴史を刻んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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