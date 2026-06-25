「あっという間に1歳」川崎希、娘のかわいい姿を披露！ 「寝顔も可愛いね」「またまた、可愛すぎる」
タレントの川崎希さんは6月24日、自身のInstagramを更新。もうすぐ1歳になる娘のかわいいショットを公開しました。
【写真】川崎希のかわいい娘
コメントでは「またまた、可愛すぎる 1歳、はやい〜」「あっという間に1歳」「可愛い〜」「ナイス ラブリ〜」「寝顔も可愛いね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】川崎希のかわいい娘
「あっという間に0才ラストweekだぁ」川崎さんは「来週で1才になるグーちゃん あっという間に0才ラストweekだぁ #もっちゅりん #やってみたよ」とつづり、1枚の写真を投稿。ドーナツのパッケージを使ったユニークな演出で、すやすやと眠る娘の様子を公開しています。あどけない寝顔がとてもかわいらしいです。
「生後11ヶ月になりました」5月31日には「生後11ヶ月になりました 来月はお誕生日だ〜」と投稿していた川崎さん。ベビーカーに乗った娘の写真を添えています。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)