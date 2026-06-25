タレントの川崎希さんは6月24日、自身のInstagramを更新。娘のかわいい姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：川崎希さん公式Instagramより）

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タレントの川崎希さんは6月24日、自身のInstagramを更新。もうすぐ1歳になる娘のかわいいショットを公開しました。

【写真】川崎希のかわいい娘

「あっという間に0才ラストweekだぁ」

川崎さんは「来週で1才になるグーちゃん　あっという間に0才ラストweekだぁ　#もっちゅりん #やってみたよ」とつづり、1枚の写真を投稿。ドーナツのパッケージを使ったユニークな演出で、すやすやと眠る娘の様子を公開しています。あどけない寝顔がとてもかわいらしいです。

コメントでは「またまた、可愛すぎる　1歳、はやい〜」「あっという間に1歳」「可愛い〜」「ナイス　ラブリ〜」「寝顔も可愛いね」と、絶賛の声が寄せられました。

「生後11ヶ月になりました」

5月31日には「生後11ヶ月になりました　来月はお誕生日だ〜」と投稿していた川崎さん。ベビーカーに乗った娘の写真を添えています。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)