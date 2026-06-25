ハーバー、毛穴・くすみをカバーするジェリー状の化粧下地「ジェリーセラムベース」発売
ハーバー研究所は8月20日、ジェリー状の化粧下地「ジェリーセラムベース」を、通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。
ジェリーセラムベース
同商品は、みずみずしいテクスチャーが特徴のジェリー状化粧下地。肌にスーッとなじんでムラなく密着し、気になる毛穴やくすみを効果的にカバーして、透明感のあるワントーン明るい毛穴レスな美肌へと整える。
容器には伸縮ネット（メッシュ面）を採用したジャー容器を採用しており、付属の専用パフを使用するため、手を汚すことなく簡単かつ素早くきれいに仕上げることができる。
高い保湿効果を持つスクワランやヒアルロン酸Naのほか、酒粕エキスといった保湿成分を配合した。乾燥によるメイク崩れを防ぎ、しっとりとしたつやのある仕上がりが長時間持続する。
容量は12gで、価格は専用パフ付きで2,860円。
ジェリーセラムベース
同商品は、みずみずしいテクスチャーが特徴のジェリー状化粧下地。肌にスーッとなじんでムラなく密着し、気になる毛穴やくすみを効果的にカバーして、透明感のあるワントーン明るい毛穴レスな美肌へと整える。
高い保湿効果を持つスクワランやヒアルロン酸Naのほか、酒粕エキスといった保湿成分を配合した。乾燥によるメイク崩れを防ぎ、しっとりとしたつやのある仕上がりが長時間持続する。
容量は12gで、価格は専用パフ付きで2,860円。