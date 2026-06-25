SOS団メンバーが兵庫・西宮をご案内　アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』20周年記念「推し旅」で書き下ろしドラマを聞こう【6／20〜9／23】

JR東海「推し旅」は、アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の20周年を記念したコラボキャンペーン「涼宮ハルヒの憂鬱×JR東海」を、2026年6月20日〜9月23日の期間に開催している。

【画像】涼宮ハルヒの憂鬱×JR東海のさまざまな企画

「SOS団」のメンバーが、東海道新幹線で同作の聖地・兵庫県西宮市に案内してくれるこのキャンペーン。

期間中、東海道新幹線の車内では、原作の谷川流氏が特別に書き下ろしオリジナルボイスドラマや、得点数に応じてオリジナルボイスが聞ける「公式カルトクイズ」などのコンテンツを展開する。

カルトクイズは、「初級」「中級」「上級」の3コースを用意。条件を満たすと、いとうのいぢ氏の描き下ろしイラストを使用した、限定の「オリジナルスマホ用壁紙」がもらえる。

さらに、いずれかの車内コンテンツに参加すると、西宮市内の引換所、西宮市情報発信スペース「クリエートにしのみや」（ららぽーと甲子園内）でオリジナル乗車特典「オリジナルクリアファイル」と「きっぷ風カード」が受け取れる。

「クリエートにしのみや」では、いとうのいぢ氏の描き下ろしイラストや場面写が見られる「ミニ展示会」も開催されているので、お見逃しなく。入場および観覧は無料

聖地を巡るスタンプラリーも

西宮市内では、周遊コンテンツとして、作品の景色を巡る「聖地巡礼スタンプラリー」を実施。作中でSOS団が集合した場所や、日常の風景として登場した場所などがラリースポットになっている。1か所到達で「ボイス付きAR（拡張現実）フォトフレーム」、3か所到達すると「オリジナルポストカード」がゲットできる。

スポットは、西宮苦楽園高等学校（旧西宮北高校）、ファミリーマート西宮獅子ヶ口店、夙川公園、新池、珈琲屋ドリーム、阪急西宮北口駅前時計台（にしきた公園）。

「ファミリーマート西宮獅子ヶ口店」（兵庫県西宮市獅子ヶ口町1-39）では、描き下ろしイラストを使った特別ラッピングが施されるほか、オリジナルグッズの販売も行う。

ラインアップは「アクリルスタンド」（全3種、各1980円 以下全て税込）、「ダイカットステッカー」（3キャラセット 1100円）、「缶バッジ」（3キャラセット、台紙付き 1650円）。