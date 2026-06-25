ハーバー、ルージュと美容液がひとつになった2層構造の新発想リップ発売
ハーバー研究所は8月20日、1本でカラーとケアを同時に叶える新発想リップ「デュオエッセンスリップ」を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売する。
デュオエッセンスリップ
同商品は、美容液成分を豊富に配合した2層構造のスティック型リップ。外側の「エッセンスグロウ層」が唇表面をうるおいのヴェールで包み込んでツヤとなめらかさを与え、微細パールが光をやわらかく拡散してくすみを飛ばしながら自然な立体感を演出する。内側の「シアーカラーエッセンス層」は、内側からにじむような自然な血色感を演出し、外層のツヤと重なり合うことで奥行きと抜け感のある発色を叶える。
カラーは、ほんのり色づくコーラルピンク系。タール系色素ではなく、肌内部に浸透せず刺激や色素沈着の心配がない「ミネラルカラー(無機顔料)」を採用している。
保湿成分であるスクワランをはじめ、セラミドや日中の乾燥・縦ジワを防ぐウラボシヤエキスなどの美容液成分を豊富に配合した。唇のうるおいをしっかりと閉じ込め、ふっくらとツヤのある唇へと導く。
価格は2,970円。
デュオエッセンスリップ
同商品は、美容液成分を豊富に配合した2層構造のスティック型リップ。外側の「エッセンスグロウ層」が唇表面をうるおいのヴェールで包み込んでツヤとなめらかさを与え、微細パールが光をやわらかく拡散してくすみを飛ばしながら自然な立体感を演出する。内側の「シアーカラーエッセンス層」は、内側からにじむような自然な血色感を演出し、外層のツヤと重なり合うことで奥行きと抜け感のある発色を叶える。
カラーは、ほんのり色づくコーラルピンク系。タール系色素ではなく、肌内部に浸透せず刺激や色素沈着の心配がない「ミネラルカラー(無機顔料)」を採用している。
保湿成分であるスクワランをはじめ、セラミドや日中の乾燥・縦ジワを防ぐウラボシヤエキスなどの美容液成分を豊富に配合した。唇のうるおいをしっかりと閉じ込め、ふっくらとツヤのある唇へと導く。
価格は2,970円。