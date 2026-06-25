セブン−イレブン・ジャパンは、ヘインズジャパンのベーシックアパレルブランド ヘインズ（Hanes）と初のコラボレーションをし、アパレルアイテム全4種を全国のセブン−イレブン店舗限定で、7月11日から順次発売する。

今回のコラボでは、ヘインズのロングセラー「BEEFY−T」とタフな「BEEFY クォーターレングスソックス」をベースに採用した。ブランドアイコンである牛のワッペンや刺繍をセブン−イレブンのコーポレートカラーで彩り、カタカナで「ビーフィー」を配した遊び心あふれる特別仕様になっている。肉厚で耐久性に優れたTシャツと、綿高混率で心地よいクッション性のソックスは、日々の暮らしを快適に彩る特別な限定コレクションとなっている。



「Hanes × セブン−イレブン BEEFY−T クルーネックTシャツ」

「Hanes × セブン−イレブン BEEFY−T クルーネックTシャツ」のコラボレーションでは、牛をモチーフにしたブランドアイコンの左胸のワッペンを、セブン−イレブンのコーポレートカラーである「セブンオレンジ」・「セブングリーン」・「セブンレッド」の3色でデザイン。さらに、左袖にはカタカナで「ビーフィー」とプリントを施し、さり気なく、鮮やかで遊び心あるデザインに仕上げている。



「Hanes × セブン−イレブン BEEFY クォーターレングスソックス」

「Hanes × セブン−イレブン BEEFY クォーターレングスソックス」は、左右の外側に、牛をモチーフにしたブランドアイコンをTシャツと同様のセブン−イレブンコーポレートカラーの刺繍で施し、足底はカタカナで「ビーフィー」と編んで表現している。

パッケージも商品デザインと連動した、セブン−イレブンコーポレートカラーの「セブンオレンジ」・「セブングリーン」・「セブンレッド」の3色を採用した特別仕様になっている。

［小売価格］

Hanes × セブン−イレブン BEEFY−T クルーネックTシャツ：各3850円

Hanes × セブン−イレブン BEEFY クォーターレングスソックス：各1265円

（すべて税込）

［発売日］7月11日（土）から順次

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp