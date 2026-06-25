リンガーハットは、エースコックと共同開発したコラボ商品「タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん」を、7月20日から全国のスーパーなどで発売する。

昨年のコラボ企画に続き、リンガーハットの看板メニュー「長崎ちゃんぽん」をカップめんで再現した。野菜の甘みや旨みが感じられるまろやかな味わいのちゃんぽんスープに、具材の野菜にはすべて国産野菜を使用したこだわりの一杯になっている。

同商品のポイントは、数々のカップめんを手掛ける「エースコック」とのコラボ企画となる。自宅でも「長崎ちゃんぽん」をお手軽サイズで楽しめる。リンガーハットらしい豚骨ベースのまろやかな口当たりのちゃんぽんスープに、野菜の甘みや旨みを感じる「リンガーハットの長崎ちゃんぽん」らしい味わいだとか。シャキシャキとした食感のキャベツ、かまぼこ、コーン、ニンジンはリンガーハットこだわりの国産野菜を使用している。

［小売価格］255円（税込）

［発売日］7月20日（月）

リンガーハット＝https://www.ringerhut.co.jp

エースコック＝https://www.acecook.co.jp