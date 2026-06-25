【コメダ珈琲店】夏限定かき氷5品を発売 - エリア限定「もも太郎氷」「黒蜜きなこのぜんざい氷」も
コメダは7月1日、かき氷5品(エリア限定商品を含む)を全国のコメダ珈琲店で発売する。
【東日本・東海エリア】コメダ名物かき氷
【西日本エリア】コメダ名物かき氷
○2つのエリアで異なる味わいのかき氷を展開
今年は東日本・東海エリアと西日本エリアで異なる味わいのかき氷を展開する。
東日本・東海エリアでは、新潟県で親しまれているかき氷バー「もも太郎」を再現した「もも太郎氷」(通常サイズ630円〜690円/ミニサイズ530円〜590円)、西日本エリアでは、沖縄で親しまれている「ぜんざい氷」をアレンジした「黒蜜きなこのぜんざい氷」(通常サイズ890円〜950円/ミニサイズ790円〜850円)を用意した。
さらに全エリア共通で、「アサイーミックス氷」(通常サイズ890円〜950円/ミニサイズ790円〜850円)、「いちご氷」(通常サイズ570円〜630円/ミニサイズ470円〜530円)、「宇治抹茶氷」(通常サイズ680円〜740円/ミニサイズ580円〜640円)を展開する。
また、トッピングとして「ソフトクリーム」(120円)、「コメダ特製 おぐらあん」(150円)、「練乳」(80円)も用意する。
○東日本・東海エリア限定「もも太郎氷」
「もも太郎氷」(通常サイズ630円〜690円/ミニサイズ530円〜590円)※画像はソフトクリームと練乳をトッピングしたもの
新潟県のご当地アイス「もも太郎」は、「いちご味」をベースに「りんご果汁」を加えた味わいが特徴のかき氷バー。新潟県で長年親しまれている。
もも太郎氷は、いちご味をベースに、りんご果汁を加えたさっぱりとした味わいのかき氷。後味はすっきりと軽やかに仕上げた。ソフトクリームと練乳をトッピングすると、ミルキーな甘さが加わり、異なる味わいを楽しめる。
○西日本エリア限定「黒蜜きなこのぜんざい氷」
「黒蜜きなこのぜんざい氷」(通常サイズ890円〜950円/ミニサイズ790円〜850円)※画像はソフトクリームと練乳をトッピングしたもの
国産大豆の香ばしいきなこと、沖縄県産黒糖を使用したコク深い黒蜜シロップに、北海道産小豆のぜんざいのやさしい甘みを合わせた。黒蜜とぜんざいの組み合わせで、黒糖金時豆の味わいを表現している。ソフトクリームをトッピングすると、クリームぜんざい風の味わいも楽しめる。
○全エリア共通「アサイーミックス氷」「いちご氷」「宇治抹茶氷」
アサイーミックス氷は、スーパーフード「グロッソアサイー」を使用。アサイーにブルーベリーとバナナを合わせた、フルーティーな香りと爽やかな酸味、コクのある味わいが特徴。
「アサイーミックス氷」(通常サイズ890円〜950円/ミニサイズ790円〜850円)※画像はソフトクリームをトッピングしたもの
いちご氷は、爽やかないちご味に、さっぱりとしたソフトクリーム、まろやかな練乳のコクが相性のよい定番商品。
「いちご氷」(通常サイズ570円〜630円/ミニサイズ470円〜530円)※画像はソフトクリームと練乳をトッピングしたもの
宇治抹茶氷には、お茶の風味豊かな宇治抹茶を100%使用している。お茶の香りとすっきりとした苦みが口いっぱいに広がり、宇治抹茶を堪能できる一品。
「宇治抹茶氷」(通常サイズ680円〜740円/ミニサイズ580円〜640円)※画像はソフトクリームと練乳、コメダ特製 おぐらあんをトッピングしたもの
【東日本・東海エリア】コメダ名物かき氷
【西日本エリア】コメダ名物かき氷
○2つのエリアで異なる味わいのかき氷を展開
今年は東日本・東海エリアと西日本エリアで異なる味わいのかき氷を展開する。
東日本・東海エリアでは、新潟県で親しまれているかき氷バー「もも太郎」を再現した「もも太郎氷」(通常サイズ630円〜690円/ミニサイズ530円〜590円)、西日本エリアでは、沖縄で親しまれている「ぜんざい氷」をアレンジした「黒蜜きなこのぜんざい氷」(通常サイズ890円〜950円/ミニサイズ790円〜850円)を用意した。
また、トッピングとして「ソフトクリーム」(120円)、「コメダ特製 おぐらあん」(150円)、「練乳」(80円)も用意する。
○東日本・東海エリア限定「もも太郎氷」
「もも太郎氷」(通常サイズ630円〜690円/ミニサイズ530円〜590円)※画像はソフトクリームと練乳をトッピングしたもの
新潟県のご当地アイス「もも太郎」は、「いちご味」をベースに「りんご果汁」を加えた味わいが特徴のかき氷バー。新潟県で長年親しまれている。
もも太郎氷は、いちご味をベースに、りんご果汁を加えたさっぱりとした味わいのかき氷。後味はすっきりと軽やかに仕上げた。ソフトクリームと練乳をトッピングすると、ミルキーな甘さが加わり、異なる味わいを楽しめる。
○西日本エリア限定「黒蜜きなこのぜんざい氷」
「黒蜜きなこのぜんざい氷」(通常サイズ890円〜950円/ミニサイズ790円〜850円)※画像はソフトクリームと練乳をトッピングしたもの
国産大豆の香ばしいきなこと、沖縄県産黒糖を使用したコク深い黒蜜シロップに、北海道産小豆のぜんざいのやさしい甘みを合わせた。黒蜜とぜんざいの組み合わせで、黒糖金時豆の味わいを表現している。ソフトクリームをトッピングすると、クリームぜんざい風の味わいも楽しめる。
○全エリア共通「アサイーミックス氷」「いちご氷」「宇治抹茶氷」
アサイーミックス氷は、スーパーフード「グロッソアサイー」を使用。アサイーにブルーベリーとバナナを合わせた、フルーティーな香りと爽やかな酸味、コクのある味わいが特徴。
「アサイーミックス氷」(通常サイズ890円〜950円/ミニサイズ790円〜850円)※画像はソフトクリームをトッピングしたもの
いちご氷は、爽やかないちご味に、さっぱりとしたソフトクリーム、まろやかな練乳のコクが相性のよい定番商品。
「いちご氷」(通常サイズ570円〜630円/ミニサイズ470円〜530円)※画像はソフトクリームと練乳をトッピングしたもの
宇治抹茶氷には、お茶の風味豊かな宇治抹茶を100%使用している。お茶の香りとすっきりとした苦みが口いっぱいに広がり、宇治抹茶を堪能できる一品。
「宇治抹茶氷」(通常サイズ680円〜740円/ミニサイズ580円〜640円)※画像はソフトクリームと練乳、コメダ特製 おぐらあんをトッピングしたもの