元ＫＡＴ―ＴＵＮの上田竜也が、２４日深夜放送の「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の冠番組「いたジャン！」（フジテレビ系）に出演。過去のヤンチャな行いが明かされた。

上田は、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰとの関係について「八乙女（光）と薮（宏太）は、わりと小さい頃から俺らと一緒にいた」と回想。八乙女も「キンキさん（ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ）のバックとかついていたから」とうなずいた。

そんな中、上田は「俺多分、薮を泣かしているんだよね」と告白。「遊びでジャイアントスイング（プロレスの技）をしたら泣いた」と語った。

薮が「泣いた記憶がある」と認めると、上田も「俺も焦った記憶がある」と明かし、笑いを誘った。

有岡大貴は、ジュニア時代に経験した、ＫＡＴ―ＴＵＮのコンサートのリハーサルに思い出が。「テーブルの上に荷物を置いてた」ところ、「靴を入れていたビニールのナップザックみたいなやつが落ちちゃった」のだそう。

すると「そこに上田くんが入ってきて、僕のナップザックをパーンって上に蹴り上げた。俺の靴袋飛んでる…って思った」と明かした。

上田は「まじ！？」と覚えていなかった模様。若い頃のヤンチャエピソードに「時代ですね」と顔を赤らめていた。