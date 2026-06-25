Switch2版「スターフォックス」更新データVer.1.1.0が配信開始。バトルモードやアバター設定を追加
【Star Fox：更新データ「Ver.1.1.0」】 6月25日 配信開始
(C)Nintendo
任天堂は、Nintendo Switch 2用シューティング「Star Fox（スターフォックス）」において、更新データ「Ver.1.1.0」の配信を開始した。
本日6月25日に発売を迎えたリメイク版「スターフォックス」の更新データが早速配信開始。今回のアップデートでは「バトルモード」や「アバター設定」、ストーリーモードの難易度「イージー」が追加された。
また、ステージ選択画面で「戦績」ボタンと「ミッションをやりなおす」ボタンを同時に押すと、稀にゲームが進行しなくなるなどの不具合を修正。また、ゲームを快適にプレイできるよういくつかの問題が修正されている。
本日発売のNintendo Switch 2 ソフト『Star Fox (スターフォックス)』の更新データVer.1.1.0を配信しています。更新内容についてはこちらのページをご覧ください。 https://t.co/Sp0NmDMg4s pic.twitter.com/nGFsDZXwZT- 任天堂サポート (@nintendo_cs) June 25, 2026
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