【Star Fox：更新データ「Ver.1.1.0」】 6月25日 配信開始

任天堂は、Nintendo Switch 2用シューティング「Star Fox（スターフォックス）」において、更新データ「Ver.1.1.0」の配信を開始した。

本日6月25日に発売を迎えたリメイク版「スターフォックス」の更新データが早速配信開始。今回のアップデートでは「バトルモード」や「アバター設定」、ストーリーモードの難易度「イージー」が追加された。

また、ステージ選択画面で「戦績」ボタンと「ミッションをやりなおす」ボタンを同時に押すと、稀にゲームが進行しなくなるなどの不具合を修正。また、ゲームを快適にプレイできるよういくつかの問題が修正されている。

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