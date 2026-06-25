BTS・J-HOPE、俳優コン・ユとの“眼福2ショット”公開！肩寄せ合う姿に「ニヤニヤしちゃう」と反響

BTSのJ-HOPEが、人気俳優と仲睦まじい姿を披露した。

J-HOPEは6月24日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】J-HOPE＆コン・ユ、眼福2ショット

公開された写真は、パリで開催された「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」の2027年春夏メンズコレクションに出席した際のもの。

J-HOPEは、グレーのストライプ柄セットアップスーツに白シャツと柄ネクタイを合わせ、黒のサングラスとバッグをアクセントに、洗練されたモード感を演出している。

特に、俳優コン・ユとのツーショットも公開し、注目を集めた。2人は肩を寄せ合い、和やかな雰囲気でファンの視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「激アツ」「ニヤニヤしちゃう」「え、夢!?」「かっこいい」といった反応が寄せられている。

（写真ーJ-HOPE Instagram）3枚目コン・ユ（左）とJ-HOPE

なお、J-HOPEが所属するBTSは現在、ワールドツアー「ARIRANG」を開催中で、6月26・27日にはスペイン・マドリードで公演を行う予定だ。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

◇コン・ユ プロフィール

1979年7月10日生まれ。マネジメントSOOP所属。2001年放送のドラマ『学校4』で俳優デビュー。代表作は、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』（2016年）、『イカゲーム』（2021年）、映画『トガニ 幼き瞳の告発』（2011年）、『密偵』（2016年）、『新感染 ファイナル・エクスプレス』（2016年）、『82年生まれ、キム・ジヨン』（2019年）、『SEOBOK/ソボク』（2021年）など。