松屋フーズの定期券「MATSUYA PASS」復活、7月の松屋ごはんが何度でもお得に【6月26日先行販売開始】

松屋フーズホールディングスは、定期券「MATSUYA PASS」を2026年6月26日（金）10時より全国の対象店舗にて先行販売する。「MATSUYA PASS」の販売価格は200円。利用期間は2026年7月1日（水）から7月31日（金）までの1か月間で、対象メニューが何度でも割引になる。

「MATSUYA PASS」は、松屋フーズが展開する飲食店の定番メニューを対象に、期間中何度でも割引が受けられる定期券型サービス。対象業態は松屋、松のや、マイカリー食堂、松軒中華食堂、松太郎、ステーキ屋松、ステーキ定食松牛。

〈割引内容〉

◆松屋

定番定食：100円引き

牛めし・丼・カレー：70円引き

松屋「牛めし」

◆松のや

ロースかつ定食：100円引き

ロースかつ丼・味噌かつ丼：70円引き

◆マイカリー食堂

店舗により対象メニューが異なる

◆松軒中華食堂

定食：100円引き

チャーハン：70円引き

◆松太郎

醤油ラーメン・塩ラーメン：100円引き

◆ステーキ屋松

肉汁ビーフハンバーグステーキ：100円引き

カルビ丼：70円引き

◆ステーキ定食松牛

ビーフハンバーグ定食：100円引き

松カルビ丼：70円引き

〈注意事項〉



・本人のみ利用可能

・他の割引券・株主優待券・お食事サービス券等との併用不可

・現金・ポイント等への交換不可

・紛失・盗難・破損時の再発行不可

・コピーや画像データでの提示は無効

・期間限定メニュー・一部店舗は対象外

・利用は券売機、モバイルオーダー等に対応

・一部店舗（高速道路PA店舗、空港店舗等）は対象外

・内容は予告なく変更となる場合あり

〈販売概要〉



販売開始：2026年6月26日（金）10時〜（在庫終了次第終了）

利用期間：2026年7月1日（水）0:00〜7月31日（金）23:59

購入方法：店頭券売機またはモバイルオーダー

対象店舗：松屋、松のや、マイカリー食堂ほか対象業態店舗（一部除く）