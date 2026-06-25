松屋フーズの定期券「MATSUYA PASS」復活、7月の松屋ごはんが何度でもお得に【6月26日先行販売開始】
松屋フーズホールディングスは、定期券「MATSUYA PASS」を2026年6月26日（金）10時より全国の対象店舗にて先行販売する。「MATSUYA PASS」の販売価格は200円。利用期間は2026年7月1日（水）から7月31日（金）までの1か月間で、対象メニューが何度でも割引になる。
「MATSUYA PASS」は、松屋フーズが展開する飲食店の定番メニューを対象に、期間中何度でも割引が受けられる定期券型サービス。対象業態は松屋、松のや、マイカリー食堂、松軒中華食堂、松太郎、ステーキ屋松、ステーキ定食松牛。
◆松屋
定番定食：100円引き
牛めし・丼・カレー：70円引き
松屋「牛めし」
◆松のや
ロースかつ定食：100円引き
ロースかつ丼・味噌かつ丼：70円引き
◆マイカリー食堂
店舗により対象メニューが異なる
◆松軒中華食堂
定食：100円引き
チャーハン：70円引き
◆松太郎
醤油ラーメン・塩ラーメン：100円引き
◆ステーキ屋松
肉汁ビーフハンバーグステーキ：100円引き
カルビ丼：70円引き
◆ステーキ定食松牛
ビーフハンバーグ定食：100円引き
松カルビ丼：70円引き
〈販売概要〉
・本人のみ利用可能
・他の割引券・株主優待券・お食事サービス券等との併用不可
・現金・ポイント等への交換不可
・紛失・盗難・破損時の再発行不可
・コピーや画像データでの提示は無効
・期間限定メニュー・一部店舗は対象外
・利用は券売機、モバイルオーダー等に対応
・一部店舗（高速道路PA店舗、空港店舗等）は対象外
・内容は予告なく変更となる場合あり
販売開始：2026年6月26日（金）10時〜（在庫終了次第終了）
利用期間：2026年7月1日（水）0:00〜7月31日（金）23:59
購入方法：店頭券売機またはモバイルオーダー
対象店舗：松屋、松のや、マイカリー食堂ほか対象業態店舗（一部除く）