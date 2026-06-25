【ゼッテリア】ランチセットに「たまてりバーガー」が新登場、全6種のラインアップ
ハンバーガーショップ『ゼッテリア』は、平日の10時30分から15時の時間帯限定で、バーガー･ポテトM･ドリンクMがセットになった「ランチセット」を販売している。
7月1日からランチセットをリニューアルし、新たなラインアップとして、春のフェア商品として好評だった「たまてりバーガー」が登場する。「たまてりバーガー」を含む全6種のラインアップから選ぶことができる。通常価格より50円から120円引きのランチ限定価格で提供し、590円から手軽に楽しめる。
※記事中の価格はいずれも税込表記。一部店舗では価格が異なる。
※一部店舗を除く261店舗で販売予定。
◆たまてりバーガー
ランチセット:790円
単品:540円
ビーフ100%のジューシーなパティとたまごに、コク深く甘辛い特製てりやきソースを合わせた満足感のある味わい。
※「たまてりバーガー」は、ランチ実施以外の時間帯でも販売する。
◆4種のチーズバーガー
ランチセット:750円
単品:450円
ビーフ100%のパティに、まろやかな味わいのスライスチーズと4種のチーズ(ゴーダ･チェダー･マスカルポーネ･パルメザン)をブレンドしたとろ〜りチーズソースを合わせた。
◆えびバーガー
ランチセット:690円
単品:440円
プリプリサクサク食感のエビパティに、たまご･大きめにカットした玉ねぎ･マヨネーズなどを混ぜ合わせた特製のタルタルソースと、程よい酸味のサウザンソースを合わせ、キャベツとともにふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ。
◆タルタルチキンバーガー
ランチセット:690円
単品:440円
8時間以上マリネした特製のジューシーなチキンに、みずみずしいレタスと具沢山のタルタルソースをのせ、ふんわりバンズで挟んだ。
◆てりやきビーフバーガー
ランチセット:650円
単品:420円
ビーフ100%のパティに、てりやきソース、レタスをあわせた。
◆チーズバーガー
ランチセット:590円
単品:320円
ハンバーグパティにまろやかな味わいのスライスチーズをあわせ、レリッシュ、ケチャップ、マスタードとともにふっくらバンズで挟んだ。