【アリス ～覚醒せよ、スーパーノヴァ！～】 受注期間：6月25日～9月16日 2027年7月 発売予定 価格：34,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「アリス ～覚醒せよ、スーパーノヴァ！～」を2027年7月に発売する。受注期間は9月16日まで。価格は34,800円。

本製品は、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクール所属・ゲーム開発部の「アリス」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

巨大レールガン「光の剣：スーパーノヴァ」を軽々と振るう、迫力の瞬間を立体化しており、躍動感あふれるポージングに加え、元気いっぱいの笑顔や勢いよく広がるロングヘアが、無邪気でまっすぐなアリスらしさを演出。

圧倒的なボリュームを誇る「光の剣：スーパーノヴァ」は、重厚感あるメカディテールや開閉ギミックまで丁寧に再現しており、華奢な身体で超重量級の武器を自在に扱う、アリスならではのギャップを魅力たっぷりに表現している。

「アリス ～覚醒せよ、スーパーノヴァ！～」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約230mm

(C) 2027 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。