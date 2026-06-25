【Yamaha TZR250 '89 シルキーホワイト/ファインレッド】 【Yamaha TZR250 '89 ブイマックスブルー/スターシルバー】 11月発売予定 価格：4,620円

アオシマは1/12 完成品バイク 「Yamaha TZR250 '89 シルキーホワイト/ファインレッド」と「Yamaha TZR250 '89 ブイマックスブルー/スターシルバー」を11月に発売する。価格は4,620円。

Yamaha TZR250は「後方排気」と呼ばれる独特のレイアウトに特徴がある。通常のバイクは排気口がエンジンの前にあり、マフラーで曲線を描き排気ガスを後方に向かわせているが、TZR250はエンジンからそのままマフラーが伸びていくシルエットとなっている。操作性もピーキーで、独特の存在感を示したバイクだ。

アオシマは完成品バイクとして89年型の「Yamaha TZR250 '89」を再現。ダイキャスト、ABS、PSのそれぞれの特性を活かし、 タイヤはTPR。重量感・質感ともにハイレベルな商品となっている。

【シルキーホワイト/ファインレッド】【ブイマックスブルー/スターシルバー】