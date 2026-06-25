【ニュージャージー 月下のレッツ・ダンス！ Ver.】 受注期間：6月25日～8月19日 2027年10月 発売予定 価格：33,000円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ニュージャージー 月下のレッツ・ダンス！ Ver.」を2027年10月に発売する。受注期間は8月19日まで。価格は33,000円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、「ニュージャージー」が着せ替え「月下のレッツ・ダンス！」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

スタイル抜群のニュージャージーが、中華風ドレスを身に纏い、指揮官に向けて情熱的なダンスを披露。振り返り際のおちゃめな表情や、片足立ちで躍動感あふれる美しいプロポーションなど、イラストの雰囲気を忠実に再現している。

さらに、全身を包む黒タイツの質感やレースの模様、リボンの質感まで完璧に再現されており、水面台座にも塗装によって月が映り込む効果を表現し、全体の雰囲気をより一層引き立てている。

また、差し替えパーツとして「ウィンク顔」が付属しており、好みの表情で自由に飾ることができる。

「ニュージャージー 月下のレッツ・ダンス！ Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約340mm

(C) Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。