元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが、友人に３６歳の誕生日を祝ってもらった際の様子を披露した。

鷲見アナは２５日までに自身のインスタグラムを更新。「大好きな ＠ｍａａｙａｍｏｒｉｎａｇａ が誕生日のお祝いをしてくれました 久しぶりにゆっくり会えて嬉（うれ）しかった」とつづり、女優でタレントの守永真彩から誕生日を祝ってもらった際の写真を投稿した。続けて「忙しい中でも気にかけてくれて、こうして毎年お祝いしてくれて、本当に良い友達を持ったなぁとしみじみ プレゼントが素晴らしすぎたので、また別の投稿で紹介させてください」と記した。

この投稿には「かわいすぎ」「いつ見ても素敵なツーショットですね いつまでも素敵な関係でいてください 次お会いする時は守永さんのお誕生日祝いをするのかな？」「おめでとう いつも素敵な笑顔ありがとう」「真彩さんと素敵な時間！良かったですね！」「お綺麗です」などのコメントが寄せられている。

鷲見アナはテレビ東京で「ウイニング競馬」（土曜・午後３時）などのアシスタントを務め、２０年３月に退社しフリーに。２２年１月に一般男性と結婚し、２４年４月に第１子出産を報告した。