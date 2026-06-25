「底まで洗いにくい…」「ちゃんと乾いてる？」毎日使う水筒の洗い物をラクにする便利グッズ
暑くなるこれからの時期、水筒を毎日使う人も増えてくる。一方で、「底まで洗いにくい」「パーツが細かくて面倒」「ちゃんと乾いているか不安」といった“水筒洗いのストレス”を感じている人も少なくない。
【写真】「洗った後なかなか乾かない…」を解決してくれるお助けグッズも
最近は、洗いやすさや乾かしやすさをサポートする便利グッズも増えており、毎日使う人を中心に注目を集めている。今回は、水筒洗いをラクにしてくれそうなアイテムを紹介する。
■「茶渋やニオイが気になる…」振るだけタイプの洗浄グッズ
水筒は毎日使うからこそ、洗う時間や乾かす時間を少しでも短縮したいと考える人も多いようだ。
【1】カインズ(CAINZ) ふるだけで水筒の茶渋もきれいになる ボトルクリーナー 200g
毎日使う水筒は、気づくと茶渋やニオイ汚れが残っていることも。「スポンジだけでは落ちにくい」と感じる人から注目されているのが、CAINZのボトルクリーナーだ。
洗浄剤とセラミックス粒子が入っており、水と一緒にボトルへ入れて振るだけで汚れを落としやすいのが特徴。底まで手が届きにくいボトルでも使いやすく、「毎日ゴシゴシ洗うのが面倒」という人にも取り入れやすい。
■「ちゃんと乾いてない感じがイヤ…」乾燥スティックも定番に
【2】マーナ (marna) エコカラット ボトル乾燥スティック (珪藻土不使用/速乾/ピンク)
洗ったあと、「中がなかなか乾かない」と感じる人に人気なのが、ボトル用の乾燥スティック。洗浄後の水筒に入れておくだけで、内部の水滴対策をサポートしてくれる。
特に夏場は毎日使う機会も増えるため、「夜洗って朝までに乾かしたい」という人にも使いやすいアイテム。コンパクトで置き場所を取りにくいのも魅力だ。
■「水筒便利だけど、洗うのがちょっと面倒…」という声も
暑くなるこれからの時期は、水筒やタンブラーを毎日持ち歩く人も増える。一方で、「洗うパーツが多い」「底まで手が届きにくい」「乾くのに時間がかかる」など、“使った後の手間”を負担に感じる人も少なくない。
特に最近は、大容量タイプや細長いボトルも増えており、「普通のスポンジだと洗いづらい」と感じる場面もある。家族分をまとめて洗うとなると、毎日の小さなストレスになりやすい。
暑くなるこれからの時期は、水筒を毎日使う機会も増える。“洗いやすくする”“乾きやすくする”といった視点の便利グッズも充実しており、「毎日の水筒洗いを少しでもラクにしたい」という人から注目を集めているようだ。
【写真】「洗った後なかなか乾かない…」を解決してくれるお助けグッズも
最近は、洗いやすさや乾かしやすさをサポートする便利グッズも増えており、毎日使う人を中心に注目を集めている。今回は、水筒洗いをラクにしてくれそうなアイテムを紹介する。
■「茶渋やニオイが気になる…」振るだけタイプの洗浄グッズ
【1】カインズ(CAINZ) ふるだけで水筒の茶渋もきれいになる ボトルクリーナー 200g
毎日使う水筒は、気づくと茶渋やニオイ汚れが残っていることも。「スポンジだけでは落ちにくい」と感じる人から注目されているのが、CAINZのボトルクリーナーだ。
洗浄剤とセラミックス粒子が入っており、水と一緒にボトルへ入れて振るだけで汚れを落としやすいのが特徴。底まで手が届きにくいボトルでも使いやすく、「毎日ゴシゴシ洗うのが面倒」という人にも取り入れやすい。
■「ちゃんと乾いてない感じがイヤ…」乾燥スティックも定番に
【2】マーナ (marna) エコカラット ボトル乾燥スティック (珪藻土不使用/速乾/ピンク)
洗ったあと、「中がなかなか乾かない」と感じる人に人気なのが、ボトル用の乾燥スティック。洗浄後の水筒に入れておくだけで、内部の水滴対策をサポートしてくれる。
特に夏場は毎日使う機会も増えるため、「夜洗って朝までに乾かしたい」という人にも使いやすいアイテム。コンパクトで置き場所を取りにくいのも魅力だ。
■「水筒便利だけど、洗うのがちょっと面倒…」という声も
暑くなるこれからの時期は、水筒やタンブラーを毎日持ち歩く人も増える。一方で、「洗うパーツが多い」「底まで手が届きにくい」「乾くのに時間がかかる」など、“使った後の手間”を負担に感じる人も少なくない。
特に最近は、大容量タイプや細長いボトルも増えており、「普通のスポンジだと洗いづらい」と感じる場面もある。家族分をまとめて洗うとなると、毎日の小さなストレスになりやすい。
暑くなるこれからの時期は、水筒を毎日使う機会も増える。“洗いやすくする”“乾きやすくする”といった視点の便利グッズも充実しており、「毎日の水筒洗いを少しでもラクにしたい」という人から注目を集めているようだ。