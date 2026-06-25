レインボー・ジャンボたかお （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが25日、自身のSNSを更新。37歳の誕生日を迎えたことを報告し、大物芸能人から祝福を受けたと明かした。

【写真】ゴージャスすぎる祝福…ジャンボに電話した大物芸能人

　ジャンボはポロシャツ姿で満面の笑みを浮かべるショットを公開。「37歳になりました」と書き出し、「24:00ちょうどにアッコさんから電話で激ウマハッピーバースデー歌って頂きました！すごく良い年になりそうです！」とTBS系の『アッコとジャンボ』で共演する歌手の和田アキ子から祝福を受けたと語った。

　この投稿には祝福の言葉に加え「あの腹を鳴らすのは貴方」「愛を感じるなあ」「生歌最高ですね」との反響が寄せられている。