レインボー・ジャンボたかお、誕生日の瞬間に“大物芸能人”から届いた豪華すぎるプレゼント明かす 関係性にファンもしみじみ「愛を感じるなあ」
お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが25日、自身のSNSを更新。37歳の誕生日を迎えたことを報告し、大物芸能人から祝福を受けたと明かした。
【写真】ゴージャスすぎる祝福…ジャンボに電話した大物芸能人
ジャンボはポロシャツ姿で満面の笑みを浮かべるショットを公開。「37歳になりました」と書き出し、「24:00ちょうどにアッコさんから電話で激ウマハッピーバースデー歌って頂きました！すごく良い年になりそうです！」とTBS系の『アッコとジャンボ』で共演する歌手の和田アキ子から祝福を受けたと語った。
この投稿には祝福の言葉に加え「あの腹を鳴らすのは貴方」「愛を感じるなあ」「生歌最高ですね」との反響が寄せられている。
【写真】ゴージャスすぎる祝福…ジャンボに電話した大物芸能人
ジャンボはポロシャツ姿で満面の笑みを浮かべるショットを公開。「37歳になりました」と書き出し、「24:00ちょうどにアッコさんから電話で激ウマハッピーバースデー歌って頂きました！すごく良い年になりそうです！」とTBS系の『アッコとジャンボ』で共演する歌手の和田アキ子から祝福を受けたと語った。
この投稿には祝福の言葉に加え「あの腹を鳴らすのは貴方」「愛を感じるなあ」「生歌最高ですね」との反響が寄せられている。