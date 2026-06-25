◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は大会14日目、グループステージA組、B組、C組の第3節が行われ、決勝トーナメントに進出するチームが続々と決まりました。

A組ではすでに通過を決めていた開催国メキシコがチェコと対戦。前半は両チーム無得点でしたが、後半にメキシコの攻撃陣が躍動。立て続けに2点を挙げると、最後はアディショナルタイムにもう1点を加えて快勝しました。またチームのレジェンドGKギジェルモ・オチョア選手が途中出場で6大会連続出場を飾るなど、終始、ホームのスタジアムはお祭り騒ぎの盛り上がりとなりました。

もう1試合は、韓国と南アフリカの一戦。FIFAランキングでは下位の南アフリカは、粘り強い戦いで韓国の攻撃を防ぎ続けると、後半18分に待望の先制点を決めます。そしてこの1点を最後まで守り抜き、4位から2位に一気に浮上。同代表史上初めての決勝トーナメント進出となりました。負けた韓国は2位から3位へ転落。グループステージ突破の行方は他の組の結果次第となります。

B組では勝ち点4で並ぶスイスと開催国のカナダが対戦。前半は両チーム無得点で終えるものの、後半開始早々にスイスがエリア内で数的優位を作り、右クロスからフリーのルベン・バルガス選手が冷静に決め先制点を挙げます。さらに12分には2点目を挙げリードを広げると、31分にはカナダにスーパーゴールが生まれ1点を返されますが、最後まで堅い守備で逃げ切りました。この結果スイスが勝ち点7とし1位に、カナダは2位突破となりました。

もう1試合は1分1敗同士のボスニア・ヘルツェゴビナとカタールが対戦。ボスニア・ヘルツェゴビナは前半から積極的に攻め、29分にケリム・アライベゴビッチ選手の強烈ミドルで先制すると、オウンゴールで2点目を挙げます。その後は前半終了間際に1点をかえされますが、後半にも1点をくわえ、3-1でカタールに快勝しました。ボスニア・ヘルツェゴビナは勝ち点4でカナダと並びましたが、得失点差で3位に。こちらもグループステージ突破の行方は他の組の結果次第となります。

C組では、首位のブラジルと3位のスコットランドが対戦しました。ブラジルはヴィニシウス・ジュニオール選手が前半7分と48分に得点を挙げ優位に立つと、後半15分にもエリア内で細かいパスをつなぎ1点を追加。勝ちを大きく引き寄せた得点の後、31分にネイマール選手が途中出場を飾ります。そしてチームは最後まで攻守で相手を上回りスコットランドを3-0で撃破。C組首位突破となりました。

もう1試合は2位のモロッコと4位のハイチが激突。初出場のハイチは前半10分にオウンゴールで先制すると、前半の終わりには激しい点の取り合いで2-2となって折り返します。後半も同点の状態が長く続きましたが、33分にモロッコに勝ち越しをゆるすと44分にも1点を失い2-4で黒星。ハイチは3連敗でグループステージ敗退となりました。勝ったモロッコはブラジルと勝ち点7で並びましたが、得失点差でC組2位突破となりました。

▽25日結果 ※日本時間

【A組】

メキシコ 3-0 チェコ

南アフリカ 1-0 韓国

【B組】

スイス 2-1 カナダ

ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-1 カタール

【C組】

ブラジル 3-0 スコットランド

モロッコ 4-2 ハイチ

▽F組 日本のグループステージ日程15日 第1戦 △2-2 オランダ21日 第2戦 ○4-0 チュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン