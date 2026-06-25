東京ばな奈の新キャラ「ばにゃ奈」誕生！ザクザク新スイーツが登場

東京みやげの定番「東京ばな奈」から、新キャラクター「ばにゃ奈」が主役の新スイーツ『東京ばにゃ奈ザックサンド チョコバナナ味』が2026年7月1日に登場します。食いしん坊で愛らしいねこたち「ばにゃ奈」の世界観を詰め込んだ、見た目も味わいも楽しい新商品♡ザクザク食感のクッキーサンドに加え、ステッカーも付いた、思わず手に取りたくなる東京みやげです。

ばにゃ奈が主役の新東京みやげ

©GRAPESTONE/CHOCOLATE

「東京ばにゃ奈」は、東京ばな奈ワールドとCHOCOLATE Inc.が共同開発したオリジナルキャラクターです。

NEKOTOKYO（ネコトーキョー）に暮らす食いしん坊なねこたちという設定で、あまいものを食べすぎてまんまるになってしまった愛らしい姿が人気を集めています。

今回発売される『東京ばにゃ奈ザックサンド チョコバナナ味』は、そんなばにゃ奈たちが主役となる初の本格スイーツ。

東京駅限定の人気ブランドから誕生した新たな東京みやげとして注目を集めています。

CHEESE WONDER5周年記念♡瀬戸内レモンが主役の限定チーズケーキが復活

ザクザク食感が楽しいチョコバナナ味

©GRAPESTONE/CHOCOLATE

最大の魅力は、その名の通りの“ザックザク食感”。

ばにゃ奈のしっぽをイメージした形のクラフトクッキーには、バナナのおいしさを練り込み、さらにコーンフレークとフィアンティーヌを加えることで軽やかな食感を実現しています。

クッキーの間には、とろけるようになめらかなミルクショコラをサンド。香ばしさとチョコバナナの甘さが絶妙に重なり、幅広い世代が楽しめる味わいに仕上がっています。

©GRAPESTONE/CHOCOLATE

クッキーのデザインは「ばにゃ奈のしっぽ柄」と「ばにゃ奈フェイス柄」の2種類。味だけでなく見た目でも楽しめるのがうれしいポイントです♪

全21種類のステッカー付き

©GRAPESTONE/CHOCOLATE

商品には、ばにゃ奈たちのかわいいステッカーがランダムで1枚付属します。

ステッカーは全21種類で、スマートフォンや手帳に貼ったり、コレクションしたりと楽しみ方もさまざま。推しのばにゃ奈を探したくなるような遊び心あふれる特典です。

※正面イラストのステッカーは7月下旬ごろ追加予定です。

東京ばにゃ奈ザックサンド チョコバナナ味

©GRAPESTONE/CHOCOLATE

価格：5個入 999円（税込）／10個入 1,922円（税込）

©GRAPESTONE/CHOCOLATE

■発売日

・2026年7月1日（水）～：東京ばな奈s（JR東京駅八重洲地下中央口改札外）にて先行販売

・2026年7月15日（水）～：東京ばな奈スタジオ1F-STUDIO大丸東京店／羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館／羽田空港第1ターミナル東京食賓館Eゲート前

※5個入、10個入ともにステッカーがランダムで1枚入っています。

東京みやげの新定番になりそう♡

愛らしいばにゃ奈たちの魅力と、ザクザク食感のチョコバナナクッキーサンドを一度に楽しめる『東京ばにゃ奈ザックサンド チョコバナナ味』。

お土産としてはもちろん、自分へのご褒美スイーツとしてもおすすめです。かわいいステッカー付きなので、コレクションしたくなること間違いなし♡

東京駅や羽田空港を訪れた際は、ぜひチェックしてみてください。