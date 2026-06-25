文化放送は25日、AKB48の伊藤百花（22）と、AKB48の所属事務所から契約解除となった花田藍衣（21）がパーソナリティーを務める「AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！」（水曜深夜1時30分）について、花田が降板することになったと発表した。同局は、理由を「諸般の事情」とし、公式サイト内で、番組タイトル、放送体制の変更もあわせて発表した。

同局は「この度、番組パーソナリティを務める花田藍衣さんが、諸般の事情により当番組を降板することとなりました」と伝え、番組タイトルは「AKB48伊藤百花のひと“花”咲かせたいっ！」変更するとした。

また、今後の同番組への出演は、伊藤と同期の19期生、奥本カイリ、川村結衣が交代でゲストとして出演する予定だという。

以下、発表全文

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平素より文化放送『AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』（毎週水曜日深夜1時〜1時30分）を応援いただき、誠にありがとうございます。

この度、番組パーソナリティを務める花田藍衣さんが、諸般の事情により当番組を降板することとなりました。いつも番組を楽しみにしてくださっているリスナーの皆様へ、突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます。

これに伴い、7月以降の放送につきましては、番組タイトルを『AKB48伊藤百花のひと“花”咲かせたいっ！』に変更し、お届けいたします。

【7月以降の放送体制について】

パーソナリティの伊藤百花さんを中心に、同期の19期生・奥本カイリさん、川村結衣さんの2名が交代でゲストとして登場いたします。なお、ゲストの出演は不定期（各回ごとに異なる形）となります。

【会員特典：映像付き番組アーカイブにつきまして】

文化放送QloveRの会員特典「映像付き番組アーカイブ」の＃1〜＃45は2026年6月30日23時59分をもちまして公開を終了とさせていただきます。

【会員特典：成長記録につきまして】

文化放送QloveRの会員特典「成長記録」の＃1〜＃45は2026年6月30日23時59分をもちまして公開を終了とさせていただきます。

【会員特典：オリジナルコレクションカードにつきまして】

文化放送QloveRの会員特典「オリジナルコレクションカード」につきまして、7月分より伊藤百花さんのみのデザインをお届けいたします。

特典を楽しみにされていた会員の皆様には、大変申し訳ございませんが、今回の変更につきましても何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

突然の発表となり大変恐縮ではございますが、何卒ご理解いただけますと幸いです。

今後とも皆様に楽しんでいただける番組をお届けできるよう努めてまいりますので、引き続き当番組を温かく応援していただけましたら幸いです。

令和8年6月25日

文化放送