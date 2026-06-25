台風7号は26日にかけて暴風域を伴い南西諸島へ接近。その後進路を東寄りにして、27日は西日本から東日本の太平洋側へ迫る恐れがある。台風8号もフィリピンの東から北へ進んだ。ダブル台風接近による悪天候は、全国各地で開催が予定されているイベントに多大な影響を及ぼしている。

人気バンド「back number」は全国ツアー「Grateful Yesterdays Tour 2026」の熊本公演について、25日12時50分時点では開催を予定しているが、来場できないファンについてはチケットの払い戻しに応じると発表した。

日本サッカー協会（JFA）が運営するW杯日本代表応援イベント「SAMURAI BLUE 祭」は早期終了を発表。、来場者の安全を最優先に判断したという。

歌手の福山雅治は、27、28日に開催を予定している香川公演について準備を進めているとしたが、開催の可否については協議中。

ダンス&ボーカルグループ「Da-iCE」は26日と27日に大阪で開催を予定している公演について、きょう25日の16時までに判断すると発表した。

日本ビーチバレーボール連盟は、兵庫県南あわじ市で開催予定だった「ジャパンビーチバレーボールツアー2026 サテライト南あわじ大会」の中止を発表するなど、スポーツ界にも影響が及んでいる。