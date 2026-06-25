戸田恵梨香×斬新モデル！

株式会社インディードリクルートパートナーズが提供する転職支援サービス「リクルートエージェント」は、2026年5月7日より女優・戸田恵梨香さんを起用した新CMを公開しました。砂漠を舞台に、戸田さんがクルマで颯爽と現れる印象的なシーンから始まりますが、登場している車両はどのようなモデルなのでしょうか。

映っていたのは、アメリカの自動車メーカー、テスラが手がける電動ピックアップトラック「サイバートラック」です。

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装甲車を思わせる高強度ステンレス鋼の外板と、多角形を組み合わせた独創的な造形により、従来のピックアップ像を大きく覆すモデルとして位置づけられています。

2019年にプロトタイプが初公開され、2023年11月末には米国で量産モデルの納車が始まりました。

ボディサイズは全長5683mm×全幅2413mm×全高1791mm、乗車定員は5名。

5.6m超の堂々としたプロポーションに直線基調の「エクソスケルトン（外骨格）構造」を組み合わせることで、未来的で無骨なシルエットを形成しています。フロントに水平に伸びるLEDライトバーを備える点も特徴です。

インテリアは水平基調のミニマルなデザインで、18.5インチのセンタースクリーンやガラスルーフが開放感を演出。

後席にも9.4インチのディスプレイを配置し、操作系をステアリングとタッチスクリーンに集約するなど、従来のトラックとは異なるインターフェースを採用しています。

パワートレインはAWD（四輪駆動）を中心に構成され、最大約4990kgの強力なけん引能力などEV（電気自動車）としての高い実用性を備えています。

なかでも上位グレードの「Cyberbeast（サイバービースト）」は、0-100km／h加速わずか2.7秒という高性能を実現しながら、約515kmの航続距離を誇ります。

価格は日本での正式発表はないものの、米国では6万9990ドルから9万9990ドル（発売当時の為替換算では約1000万から1500万円）で展開されています。

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CM本編では、砂漠を走る車内で戸田さんが「キャリアって先が見えないですよね？」と語りかけ、転職を考える人が抱きやすい将来への不安に寄り添います。

そのうえで、リクルートエージェントが持つ「日本一の転職決定データベース」によって新たな選択肢を見つけられることを示し、「つまり話せば、新たな道が目の前に」と前向きなメッセージを伝えます。

ラストはサイバートラックが再び砂漠を力強く走り出し、未来へ踏み出すイメージを象徴的に重ねた構成で締めくくられています。