TenTwentyが、7月3日より放送されるドラマ『晩酌の流儀５ ～夏編～』（テレビ東京）のオープニングテーマを担当する。

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同ドラマは、「1日の最後に飲むお酒をいかに最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。主演は栗山千明が務め、武田航平、辻凪子、馬場裕之（ロバート）、片岡鶴太郎らが出演する。

本作のために書き下ろされた新曲「夜を飲み干したら」は、一日の終わりにふと立ち止まり、自分だけの幸せや心地よい時間を噛みしめる情景を描いた楽曲となっている。また、同曲は7月10日にデジタルシングルとして配信リリースされることも決定した。

斎藤宏介（Vo/Gt）は、「今回お話をいただき、改めて「晩酌の流儀」をじっくりと拝見させていただきました。美幸さんの「興味があることは全部やってみたらいい。その中に自分だけの最高があるはず」という台詞に感化され、とても良い曲ができました。また、物語の舞台でもある東雪谷が僕の思春期を過ごした隣町であることにも不思議な縁を感じています」とコメントしている。

なおTenTwentyは、10月20日に東京 SGC HALL ARIAKEにて『TenTwenty ONEMAN LIVE』の開催を予定している。

＜TenTwenty 斎藤宏介 コメント＞

今回お話をいただき、改めて「晩酌の流儀」をじっくりと拝見させていただきました。美幸さんの「興味があることは全部やってみたらいい。その中に自分だけの最高があるはず」という台詞に感化され、とても良い曲ができました。また、物語の舞台でもある東雪谷が僕の思春期を過ごした隣町であることにも不思議な縁を感じています。今シーズンも楽しみにしております。

（文＝リアルサウンド編集部）