アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が２４日、東京・青山ＲｉｚＭで定期公演「ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ Ｖｏｌ．１」を開催した。

全１１曲とダンス・パフォーマンスで盛り上げた。６月、７月、１０月に開催する定期公演の第１弾で、チケットは完売。新曲の「揺らめきの果てへ」で開幕し、新衣装も初お披露目された。

他にも「Ａｇａｉｎｓｔ Ｈｉｇｈｅｒ」、「六等星」、「偶然の奇跡」を熱唱。ダンスブレイクでは、６人のメンバーがデビュー１年足らずとは思えない堂々としたソロ・パフォーマンスで観客を魅了した。

シングル曲「僕らの瞬き」、「春に願いを」では、透き通った伸びやかなボーカルと息の合ったパフォーマンスが際立ち、ラストはポップな未発表曲を披露した。

ライブ内では７月８日に５作目シングル「夢、花、君と」のリリース決定も発表。同曲は、４カ月連続配信リリースの第２弾となる。８月、９月にもシングルが続き、９月１５日にはＢＮＳＩ初となるパッケージアルバムも発売決定している。今後も各地でのイベントにも続々出演が決定している。