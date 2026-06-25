「下町の四季」をテーマにした読売新聞東京本社主催の「第７１回江東５区写真コンクール」の作品を募集しています。

四季折々の下町の魅力を切り取った力作をお待ちしています。

締め切りは、９月１日必着です。応募できるのは、東京都墨田、江東、足立、葛飾、江戸川の５区に在住、在勤、在学のアマチュアの方で、昨年９月１日以降に５区内で撮影した未発表作品が対象です。一眼レフ、デジタルカメラ、スマートフォンなどで撮影した写真をサービスサイズ以上Ａ４サイズまでに印刷して応募してください。メールでの応募も可能です。応募枚数に制限はありません。

作品の裏面やメールの本文に、〈１〉タイトル〈２〉撮影場所（区名も）と日時〈３〉住所、氏名（ふりがな）、応募時の年齢、生年月日、職業または学校名・学年、電話番号〈４〉撮影状況（使用カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピードなどわかる範囲で）。

賞金は、特選（１人）１０万円、１等（１人）７万円、２等（３人）５万円。高校生以下が対象のユース賞や協賛社による賞、後援自治体による賞もあります。

協賛＝住友不動産、東京楽天地、アンフェリシオン、清水建設

後援＝江戸川区、足立区、葛飾区、江東区、墨田区

【送り先】

〒１３０・００２２ 墨田区江東橋２の１３の４ 読売新聞江東支局「写真コンクール係」へ。メール応募はkoto@yomiuri.comへ。８メガ・バイト以下で、できるだけ大きな画像を添付し、件名に「写真コンクール係」と記載してください。

問い合わせは、読売新聞江東支局（０３・３６３１・６１１６）へ。

【注意事項】

▽被写体の肖像権については、撮影者が了解を得てください。特に被写体が子どもの場合は、保護者への確認をお願いします。記載がない場合は、電話で撮影者に確認させていただく場合がございます。

▽生成ＡＩを利用して作成、編集した作品は失格とします。過度に画像加工した作品（実在のものを消したり、ないものを描いたり過度に色を変えたもの）も失格とします。トリミング、自然な濃度や色味の調整などはこれに該当しません。

▽本人のホームページ、ＳＮＳなどで発表した作品は原則として不可。審査のない写真展、市販目的ではない写真集で展示掲載した作品は可。二重応募（同一の作品または類似した作品を複数のコンテストに応募すること）は認めません。

▽受賞作は、展示会用パネルの作製のため、デジタルデータのコピーを提出していただきます。指定日までに提出のない時は入賞を取り消すことがあります。データ記録媒体は返却します。受賞作は、読売新聞紙上や展示会のほか、チラシ、読売新聞オンライン、江東５区写真コンクールの公式インスタグラムなどで使用することがあります。

▽応募時の個人情報は、コンクールに関する審査や連絡、受賞者への記念品送付のほか、読売新聞グループ各社・読売新聞販売店（読売センター・ＹＣ）のサービス案内などに利用する場合があります。